Ситуація з питною водою в Росії - критична: кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої води, - СЗР
Кожен дев’ятий житель РФ не має чистої питної води. Минулого року 11 тис. людей померли, 1,4 млн захворіли через забруднення води, найнебезпечніші річки – Волга, Об, Дніпро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
Ще 1,4 млн людей захворіли: у 35,1% випадків діагностовані хвороби органів травлення, у 27% – сечостатевої системи, у 13,3% – шкіри та підшкірної клітковини.
Статистика високого й екстремально високого рівня забруднення водних об'єктів у країні-агресорці значно зросла: за рік виявлені 3095 випадків на не менш ніж 334 водоймах.
56% забруднень зафіксовані в басейнах річок Волга й Об. Високий рівень спостерігається також у Дніпрі, Єнісеї (включно з притокою Ангарою), Дону, Амурі, Неві й Уралі.
Загалом торік несприятливі чинники довкілля у РФ стали причиною близько 20,3 тисячі смертей і 2,8 млн випадків захворювань. Порівняно з 2022 роком смертність зросла на 37%, кількість захворювань – на 30%.
1. Продати якнайбільше нафти та газу Китаю за зниженими цінами
2. Напоїти китайців чистою водою з Байкалу
3. Очистити территорію росії і окуповані території України від населення для Китаю.
Так що і війна і хрінова вода для рабсіян і її відсутність на окупованих територіях - все вписується у виконання цих завдань.