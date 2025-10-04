УКР
Ситуація з питною водою в Росії - критична: кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої води, - СЗР

Росіяни втратили доступ до чистої питної води

Кожен дев’ятий житель РФ не має чистої питної води. Минулого року 11 тис. людей померли, 1,4 млн захворіли через забруднення води, найнебезпечніші річки – Волга, Об, Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Ще 1,4 млн людей захворіли: у 35,1% випадків діагностовані хвороби органів травлення, у 27% – сечостатевої системи, у 13,3% – шкіри та підшкірної клітковини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Статистика високого й екстремально високого рівня забруднення водних об'єктів у країні-агресорці значно зросла: за рік виявлені 3095 випадків на не менш ніж 334 водоймах.

56% забруднень зафіксовані в басейнах річок Волга й Об. Високий рівень спостерігається також у Дніпрі, Єнісеї (включно з притокою Ангарою), Дону, Амурі, Неві й Уралі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія входить у глибоку демографічну кризу, - СЗР

Загалом торік несприятливі чинники довкілля у РФ стали причиною близько 20,3 тисячі смертей і 2,8 млн випадків захворювань. Порівняно з 2022 роком смертність зросла на 37%, кількість захворювань – на 30%.

Млять, так вот чем служба разведки занимается. Куда там Моссад,ми 6,ЦРУ? Зачем ликвидировать предателей и военных врага? Сиди себе в Гугле ,читай новости и получай охранительную зарплату
04.10.2025
Розвідці більше зайнятися нічим?
04.10.2025
за чистою водою хай у тайгу перебираються жити.
04.10.2025
Москалі пийте нафту !
04.10.2025
Млять, так вот чем служба разведки занимается. Куда там Моссад,ми 6,ЦРУ? Зачем ликвидировать предателей и военных врага? Сиди себе в Гугле ,читай новости и получай охранительную зарплату
04.10.2025
АНБ - найпотужніша розвідка світу, НЕ має жодного шпиона-оперативника

.
04.10.2025
Не мели дурниць... Знать треба ВСЕ... ЦІ це - також... Військова розвідка - це не стрільба з двох рук, і гнки "ДжеймсБондовські", на автомобілях... Це, в першу чергу, АНАЛІТИКА... Наприклад, знаючи, скільки пального бере танк, і побачивши колону танкових заправників, можна вирахувать, де саме, і скільки техніки зосереджено на тій чи іншій ділянці фронту... А це - інформація про місце наступу... І так далі... Тут - те саме... Знаючи рівень захворюваності на ШКЗ, від поганої води, можна зробить висновок, куди нанести удар, щоб спричинить проблеми у забезпеченні питною водою, військ... Бо солдат, який дрище - небоєздатний...
04.10.2025
Щось я не бачу тут аналітики. Коли ми в 23 році почали штурм в сторону токмака і мелітополя,те що підори зарилися по самі помідори до всіх розвідок це було охрініти яким сюрпризом. З нашого батальйону залишилася половина за неділю,а то що кацапи сруть там де живуть то це не новина і не аналітика.
04.10.2025
В 23 році зіграй фактор янєлоха оманського з його агентом козирьом: роз рубили по зєлємарафону про контрнаступ, здали всі плани пуйлу, а потім звалили всі невдачі на Залужного.
04.10.2025
Розвідці більше зайнятися нічим?
04.10.2025
Тебе дратують погані новини з росіі?
04.10.2025
Мене дратує що гур хернею мається
04.10.2025
Дратує що СЗР стала схожа на телеграм канал.
04.10.2025
Схоже більше ні на що не здатні.
04.10.2025
Завдання розвідки шукати слабкі місця противника, у всьому, - в нестачі солдат та озброєнь, в падінні добитку нафти, в поганій якості води....

і робити відповідні прогнози та рекомендації для вищого політичного та військового керівництва.
04.10.2025
наприклад, чому хутін так хоче завоювати решту Донецької обл. ?

тому через Слов'нсько-Краматорську агломерацію йде канал водопостачання з Сіверського Дінця в Донецьк і далі в Маріуполь.

вот тобі й вода !
да ?

.
04.10.2025
До чого тут факт що в річках кацапстану забруднена вода і кацапи нею труяться? Тому що ***** хоче завоювати решту Донецької області через канал водопостачання?
04.10.2025
На підставі даної конкретної інформації що СЗР може порекомендувати вищому політичному та військовому керівництва? Поаплодувати?
04.10.2025
за чистою водою хай у тайгу перебираються жити.
04.10.2025
А Об, хіба не через тайгу тече?
04.10.2025
Обь починають засирати ще від самого Салєхарда, тому на траверзі Новосібірська її вживати неможливо, а за чистою треба лізти у тайгу на притоки тіпа Югана, Чулима, Кєті...
04.10.2025
болотним тварям чиста вода не треба ,вони звикли
04.10.2025
Нах вода, ДАЕШЬ ВОДКУ !!!! Пили, пьют и пить будут ! Это, как дышать.
04.10.2025
Чому критична. Хороша ситуація.
04.10.2025
***** має виконати такі завдання
1. Продати якнайбільше нафти та газу Китаю за зниженими цінами
2. Напоїти китайців чистою водою з Байкалу
3. Очистити территорію росії і окуповані території України від населення для Китаю.

Так що і війна і хрінова вода для рабсіян і її відсутність на окупованих територіях - все вписується у виконання цих завдань.
04.10.2025
предки з болота пили
04.10.2025
Це їх не турбує. Головне, щоб доступ до бояри був.
04.10.2025
Пофіг що там на росії з водою хай вони всі виздихають, до цього біосміття яке підтримує кривавий фашиський режим терориста путіна жодного жалю.
04.10.2025
Ми залюбки із цим допоможемо. Після знищення всіх НПЗ та МНП вода і повітря на балалайні стануть чистіше, а лопатоїди пересуватимуся лише пішки та на свинях і собаках - ЗОЖ, бляха-муха.
04.10.2025
найнебезпечніші річки - Волга, Об, Дніпро. Тобто росіяни зверху зливають в Дніпро навмисно величезну кількість відходів?
04.10.2025
 
 