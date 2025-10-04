Ситуація з питною водою в Росії - критична: кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої води, - СЗР

Кожен дев’ятий житель РФ не має чистої питної води. Минулого року 11 тис. людей померли, 1,4 млн захворіли через забруднення води, найнебезпечніші річки – Волга, Об, Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Ще 1,4 млн людей захворіли: у 35,1% випадків діагностовані хвороби органів травлення, у 27% – сечостатевої системи, у 13,3% – шкіри та підшкірної клітковини.

Статистика високого й екстремально високого рівня забруднення водних об'єктів у країні-агресорці значно зросла: за рік виявлені 3095 випадків на не менш ніж 334 водоймах.

56% забруднень зафіксовані в басейнах річок Волга й Об. Високий рівень спостерігається також у Дніпрі, Єнісеї (включно з притокою Ангарою), Дону, Амурі, Неві й Уралі.

Загалом торік несприятливі чинники довкілля у РФ стали причиною близько 20,3 тисячі смертей і 2,8 млн випадків захворювань. Порівняно з 2022 роком смертність зросла на 37%, кількість захворювань – на 30%.