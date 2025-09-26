Росія входить у глибоку демографічну кризу, - СЗР
Росія входить у нову фазу глибокої демографічної кризи, яка є небезпечнішою за ту, що РФ переживала у 1990-2000-х роках.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо тоді спад народжуваності та висока смертність компенсувалися масштабною міграцією з пострадянських республік, то нині цей механізм практично зник. За три десятиліття після розпаду СРСР саме міграційний приріст дав можливість згладити понад 70 % природного скорочення населення, однак сьогодні Росія втрачає статус привабливого центру для трудових мігрантів", - йдеться в повідомленні.
Спад народжуваності
У 2024 році в Росії народилося лише 1,22 млн дітей – майже на рівні історичного мінімуму 1999 року. Протягом найближчих років очікується подальше зниження на 3-5 % щорічно.
"Для стабілізації ситуації коефіцієнт народжуваності мав би зрости з нинішніх 1,4 до щонайменше 1,7–1,8, що в умовах війни, економічної стагнації та слабкої соціальної підтримки неможливо. Ситуацію ускладнює відтік населення та втрати на війні проти України. До того ж, старіння населення та скорочення молодих трудових ресурсів стають критичним викликом для пенсійної системи й медицини: частка громадян віком 65+ сягнула 18 % і продовжує зростати", - пояснили у СЗР.
Також там зазначили, що народжуваність не здатна підняти навіть ставка на ідеологічні кампанії - заборону ЛГБТ-руху, обмеження абортів чи риторику проти чайлдфрі
"За відсутності міграційного припливу до 2100 року населення РФ може скоротитися до 90 млн осіб, а у песимістичному сценарії – до 57 млн. Таким чином, країна завершує демографічний цикл епохи Путіна у значно гірших умовах, ніж чверть століття тому, і наступні покоління російських керівників отримають у спадок затяжну кризу з руйнівними наслідками для економіки та соціальної сфери", - підсумували там.
Це по всім етнічним групам, які проживають у ерефії? Чи лише кацапи?
Може розвідка має займатись розвідкою? Знайшли ціль - доповіли куди треба. Вас взагалі немає бути ні видно ні чути.
Я хочу вам напомнить несколько потрясающих цифр и фактов, которые ясно подтверждают, что Россия по многим показателям находится не в Европе и даже не в Азии: по уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню инвестиций в науку и тому подобному мы - в Африке!
Я даже больше скажу - это не нам надо обижаться за такое сравнение, а африканцам! У африканцев есть объяснение своей отсталости: их четыре века нещадно эксплуатировали и уничтожали «пришельцы» - расисты и колонизаторы, а нас, русских, последние четыре века кто колонизировал, кто гнобил нас, кроме нас самих?
Так вот, мы часто игнорируем статистику - сейчас будет статистика - в сухих цифрах трудно охватить умом реальность.
Но масштабы трагедии, которая разыгрывается сейчас на территории России, настолько критичны, что я призываю вас напрячь своё внимание.
За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн. русских. По этому показателю мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу - в несколько раз. Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или крупный город, такой как Краснодар. Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е место в мире, уступая Бангладешу. Россия занимает 1 место в мире по абсолютной величине убыли населения. По оценкам ООН, население России с нынешних 143 миллионов человек к 2025 г. сократится до 121-136 миллионов (фактично менше 90 млн.) .
8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют родственников, способных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в приюты! Родственники от них отказались. У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (после Великой Отечественной войны их было 700 тысяч).
В Китае на 1 миллиард 400 000 тысяч населения беспризорных только 200 тыс., - т.е. в 100 раз меньше, чем у нас!
Вот что значат дети для китайца! А ведь забота о стариках и детях - это залог процветающей нации.
80% из 370 тысяч детей, находящихся в детских домах, имеют живых родителей.
Но их содержит государство! Я вообще считаю, что это - уголовщина.
Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями.
Все эти цифры свидетельствуют об эрозии, распаде семейных ценностей у нас в стране...
По данным Следственного комитета РФ за 2010 год 100 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений, - из них 1700 детей изнасилованы и убиты (по этим цифрам мы опередили даже Южную Африку). Это значит, что каждый день в России убивают 4-5 детей. В 2010 году в России было совершено 9500 сексуальных преступлений против несовершеннолетних - из них 2600 изнасилований, 3600 ненасильственных половых сношений (за 8 лет сексуальная преступность выросла почти в 20 раз).
Нас в этих преступлениях опережает только Южная Африка.
Наркомания и Алкоголизм
30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки (население небольшого городка). В год от водки погибают 70 000 человек.
В Афганистане во время войны погибло наших солдат 14 000! По данным Всемирной Организации Здравоохранения на одного гражданина РФ в год приходится 15 литров чистого спирта, притом, что если потребление чистого алкоголя на человека больше 8 литров, то возникает угроза выживанию нации.
За последние 10 лет в Сибири исчезло 11.000 деревень и 290 городов. Средняя плотность Сибири и Дальнего Востока - 2 человека на 1 кв. км. Средняя плотность Центральной части России - 46 чел./кв. км. Средняя плотность населения Китая - 140 чел./кв. км. Средняя плотность населения Японии - 338 чел./кв. км.
Для кого мы завоёвывали и развивали Сибирь и Курилы?
Для китайцев или японцев, так получается!
Для страны с таким богатством природных и водных ресурсов позорно иметь 50% населения бедняков.
На меня эти цифры наводят оторопь.
Надеюсь, что и на вас. Я уверен, что Путин знает все факты - интересно, что он по этому поводу думает?
Как это ни трагично, я думаю, что, очевидно это ещё не предел, не самое худшее, мы ещё не коснулись «дна», и народ ещё не дозрел до способности ужаснуться себе самому и, наконец, обрести отвагу, чтобы спросить, «где мы живём?».
Мы принюхались к вони в подъездах и сортирах! Мы привыкли к тому, что убивают вокруг нас. Мы привыкли к тому, что люди по российским городам и весям буквально сражаются за свою жизнь.
" Розмова полковника Ігнатьєва, військового аташе у Франції, в період перед початком І Світової війни:
- Послушайте! зачем мне знать, сколько ездовых в полку датской армии?!
- Неужели не понимаете, "колонель"? Это же КАДРЫ!!!"
(Игнатьев. "Пятьдесят лет в строю").
А в цьому - оцінка МОБРЕСУРСУ РФ, на майбутнє... А "мобресурс" - це кількість призивників, яких можна буде мобілізувать, у армію, в майбутньому...
Ну кто в России не знает, что «Кущевка» не только в Краснодаре, - она по всей стране! Что братки и цапки - это и есть реальная власть, которую вы сами выбираете в депутаты местных собраний! Каждый у себя в посёлке знает, кто «крутой», - у кого связь с полицией и прокурором.
Кремль только и делает вид, что борется с коррупцией, увольняя десятками генералов МВД, чиновников среднего звена, губернаторов.
Он великодушно заменяет им расстрел на «заслуженный отдых» в Дубаи и на Лазурном берегу! Неужели власть всерьёз думает таким способом покончить с коррупцией? Но, с другой стороны, по всей стране вы выбираете в местную власть кандидата, у которого на лбу начертано «я вор», а потом удивляетесь, что власть коррумпирована!
И я думаю, неужели должна вымереть половина нации и русские должны «ужаться» до Урала, чтобы народ проснулся (повторяю, народ, а не крохотная группа думающих людей!) и потребовал от власти не приятных успокаивающих новостей и очередных обещаний, а правды, и прежде всего - признания того, как сейчас плохо!
Вспомните: в 1941 наступила катастрофа, - это был вынужден сделать Сталин. В 1956 большевики почувствовали, что грозит расплата за десятилетия террора, - и это был вынужден сделать Хрущёв. А сегодня Россия приближается к демографической и моральной катастрофе, которой никогда не испытывала!
Этот факт связан со многими обстоятельствами.
Главным из которых является безответственная экономическая политика 90-х, рухнувшая на людей с феодальным сознанием, никогда не знавших частной собственности на землю и капитализма, людей, которые за 70 лет навсегда потеряли зарождавшийся, такой едва-едва зарождавшийся, дух предпринимательства.
- москву переносять до сибіру,
- ракет лишилось на 2-3 обстріли,
- в травні кава в Ялті,
- економіка росіян ось-ось впаде,
- на москву вилетіло 1000 фламінг, 1000 рут, 1000 трембіт, а також летить пекло,
- росія входить в фазу глибокої демогарфічної кризи