Росія входить у глибоку демографічну кризу, - СЗР

Росія входить у нову фазу глибокої демографічної кризи, яка є небезпечнішою за ту, що РФ переживала у 1990-2000-х роках.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо тоді спад народжуваності та висока смертність компенсувалися масштабною міграцією з пострадянських республік, то нині цей механізм практично зник. За три десятиліття після розпаду СРСР саме міграційний приріст дав можливість згладити понад 70 % природного скорочення населення, однак сьогодні Росія втрачає статус привабливого центру для трудових мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Спад народжуваності

У 2024 році в Росії народилося лише 1,22 млн дітей – майже на рівні історичного мінімуму 1999 року. Протягом найближчих років очікується подальше зниження на 3-5 % щорічно.

"Для стабілізації ситуації коефіцієнт народжуваності мав би зрости з нинішніх 1,4 до щонайменше 1,7–1,8, що в умовах війни, економічної стагнації та слабкої соціальної підтримки неможливо. Ситуацію ускладнює відтік населення та втрати на війні проти України. До того ж, старіння населення та скорочення молодих трудових ресурсів стають критичним викликом для пенсійної системи й медицини: частка громадян віком 65+ сягнула 18 % і продовжує зростати", - пояснили у СЗР.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Також там зазначили, що народжуваність не здатна підняти навіть ставка на ідеологічні кампанії - заборону ЛГБТ-руху, обмеження абортів чи риторику проти чайлдфрі

"За відсутності міграційного припливу до 2100 року населення РФ може скоротитися до 90 млн осіб, а у песимістичному сценарії – до 57 млн. Таким чином, країна завершує демографічний цикл епохи Путіна у значно гірших умовах, ніж чверть століття тому, і наступні покоління російських керівників отримають у спадок затяжну кризу з руйнівними наслідками для економіки та соціальної сфери", - підсумували там.

Читайте: Щорічно Росія планує витрачати 13 трильйонів рублів на "оборону", - СЗР