УКР
Новини Стан російської економіки
Щороку Росія планує витрачати 13 трильйонів рублів на "оборону", - СЗР

Стан російської економіки

Витрати Росії на оборону в найближчі три роки заплановані на рівні близько 13 трильйонів рублів щорічно, свідчить проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки. Для порівняння, у 2025 році планувалося витратити на оборону 13,5 трильйона рублів, а разом із безпекою – 17 трильйонів, або 8 % ВВП. Фактичні витрати виявилися ще вищими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

"Кремль вкотре обіцяє "збалансований" бюджет наступного року, а поки що продовжує розширювати "дірку" у поточному бюджеті. Рік тому він був прийнятий із дефіцитом 1,2 трлн руб., або 0,5 % ВВП, навесні дефіцит був збільшений утричі до 3,8 трлн руб., або 1,7 % ВВП, а тепер збільшиться ще на 1,94 трлн руб. і становитиме 5,74 трильйона, або 2,6 % ВВП",  - йдеться в повідомленні.

Економічна ситуація погіршується: сальдований фінансовий результат організацій РФ у січні-липні 2025 року скоротився на 8,2 % порівняно з минулим роком. Частка збиткових вугільних підприємств зросла до 65,4 %, сальдований збиток галузі становить 225 мільярдів рублів. Виробництво легкових автомобілів у серпні 2025 року знизилося на 27,4 %, а відвідуваність магазинів товарів для дому та ремонту за січень-серпень скоротилася на 18 %.

У РФ продовжують зростати ціни, відчутний дефіцит пального

Ціни на продукти та товари продовжують зростати: томати подорожчали на 10 % за тиждень, а мито на експорт соняшникової олії та шроту підвищили до рекордних рівнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили про готовність росіян терпіти "додаткове навантаження" на тлі підвищення ПДВ

Уряд РФ також посилює кримінальну відповідальність: законопроєкт передбачає до 20 років за дезертирство та до двох років позбавлення волі для іноагентів за одне порушення.

Сфера охорони здоров’я залишається залежною від імпорту, особливо це стосується лабораторного обладнання, апаратів МРТ і КТ. У регіонах, зокрема в Удмуртії та Запорізькій області, бюджет виділяє кошти на медичну допомогу військовим та генетичні експертизи загиблих.

Водночас дефіцит пального загострює кризу: близько 50 % АЗС у Криму та Севастополі припинили продаж бензину, а в Бєлгородській області деякі заправки закриті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін починає воювати у борг: Уряд Росії різко збільшив прогноз бюджетного дефіциту і план запозичень

росія (67998) СЗР Служба зовнішньої розвідки (160) економіка (984)
Чим займається ця СЗР? Оформленням скопіпащених з інтернету відкритих даних? Та ще й походами на виставки для безглуздого самопіару. Тобто усякою дурнею, проїдаючи шалені гроші на своє утримання. Під час великої війни зі смертельним ворогом. При цьому прикриваючись режимом секретності, щоби бува розслідувачі-журналісти не докопались до нікчемності цієї структури.
Тож треба вимагати від зебілів при владі ліквідації цієї контори, де в комфорті і безпеці себе почувають друзі, колєги й інші "цінні кадри" 95-квартальників. Та передати її номінальні функції в ГУР МОУ.

26.09.2025 10:20 Відповісти
СеСеСер витрачав на "оборону" 17 млрд.рубльов і мав парітет з НАТОй...Ці цефірки з "потолка"....
26.09.2025 11:28 Відповісти
 
 