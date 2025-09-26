Щороку Росія планує витрачати 13 трильйонів рублів на "оборону", - СЗР

Витрати Росії на оборону в найближчі три роки заплановані на рівні близько 13 трильйонів рублів щорічно, свідчить проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки. Для порівняння, у 2025 році планувалося витратити на оборону 13,5 трильйона рублів, а разом із безпекою – 17 трильйонів, або 8 % ВВП. Фактичні витрати виявилися ще вищими.

"Кремль вкотре обіцяє "збалансований" бюджет наступного року, а поки що продовжує розширювати "дірку" у поточному бюджеті. Рік тому він був прийнятий із дефіцитом 1,2 трлн руб., або 0,5 % ВВП, навесні дефіцит був збільшений утричі до 3,8 трлн руб., або 1,7 % ВВП, а тепер збільшиться ще на 1,94 трлн руб. і становитиме 5,74 трильйона, або 2,6 % ВВП", - йдеться в повідомленні.

Економічна ситуація погіршується: сальдований фінансовий результат організацій РФ у січні-липні 2025 року скоротився на 8,2 % порівняно з минулим роком. Частка збиткових вугільних підприємств зросла до 65,4 %, сальдований збиток галузі становить 225 мільярдів рублів. Виробництво легкових автомобілів у серпні 2025 року знизилося на 27,4 %, а відвідуваність магазинів товарів для дому та ремонту за січень-серпень скоротилася на 18 %.

У РФ продовжують зростати ціни, відчутний дефіцит пального

Ціни на продукти та товари продовжують зростати: томати подорожчали на 10 % за тиждень, а мито на експорт соняшникової олії та шроту підвищили до рекордних рівнів.

Уряд РФ також посилює кримінальну відповідальність: законопроєкт передбачає до 20 років за дезертирство та до двох років позбавлення волі для іноагентів за одне порушення.

Сфера охорони здоров’я залишається залежною від імпорту, особливо це стосується лабораторного обладнання, апаратів МРТ і КТ. У регіонах, зокрема в Удмуртії та Запорізькій області, бюджет виділяє кошти на медичну допомогу військовим та генетичні експертизи загиблих.

Водночас дефіцит пального загострює кризу: близько 50 % АЗС у Криму та Севастополі припинили продаж бензину, а в Бєлгородській області деякі заправки закриті.

