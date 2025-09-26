Ежегодно Россия планирует тратить 13 триллионов рублей на "оборону", - СВР

Расходы России на оборону в ближайшие три года запланированы на уровне около 13 триллионов рублей ежегодно, свидетельствует проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Для сравнения, в 2025 году планировалось потратить на оборону 13,5 триллиона рублей, а вместе с безопасностью - 17 триллионов, или 8 % ВВП. Фактические расходы оказались еще выше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

"Кремль в очередной раз обещает "сбалансированный" бюджет следующего года, а пока продолжает расширять "дыру" в текущем бюджете. Год назад он был принят с дефицитом 1,2 трлн руб. или 0,5 % ВВП, весной дефицит был увеличен втрое до 3,8 трлн руб. или 1,7 % ВВП, а теперь увеличится еще на 1,94 трлн руб. и составит 5,74 триллиона, или 2,6 % ВВП", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Экономическая ситуация ухудшается: сальдированный финансовый результат организаций РФ в январе-июле 2025 года сократился на 8,2 % по сравнению с прошлым годом. Доля убыточных угольных предприятий выросла до 65,4 %, сальдированный убыток отрасли составляет 225 миллиардов рублей. Производство легковых автомобилей в августе 2025 года снизилось на 27,4 %, а посещаемость магазинов товаров для дома и ремонта за январь-август сократилась на 18 %.

В РФ продолжают расти цены, ощутим дефицит топлива

Цены на продукты и товары продолжают расти: томаты подорожали на 10 % за неделю, а пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота повысили до рекордных уровней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили о готовности россиян терпеть "дополнительную нагрузку" на фоне повышения НДС

Правительство РФ также усиливает уголовную ответственность: законопроект предусматривает до 20 лет за дезертирство и до двух лет лишения свободы для иноагентов за одно нарушение.

Сфера здравоохранения остается зависимой от импорта, особенно это касается лабораторного оборудования, аппаратов МРТ и КТ. В регионах, в частности в Удмуртии и Запорожской области, бюджет выделяет средства на медицинскую помощь военным и генетические экспертизы погибших.

В то же время дефицит топлива обостряет кризис: около 50 % АЗС в Крыму и Севастополе прекратили продажу бензина, а в Белгородской области некоторые заправки закрыты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин начинает воевать в долг: Правительство России резко увеличило прогноз бюджетного дефицита и план заимствований