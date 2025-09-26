Россия входит в глубокий демографический кризис, - СВР

Россия входит в новую фазу глубокого демографического кризиса, который опаснее того, что РФ переживала в 1990-2000-х годах.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Если тогда спад рождаемости и высокая смертность компенсировались масштабной миграцией из постсоветских республик, то сейчас этот механизм практически исчез. За три десятилетия после распада СССР именно миграционный прирост дал возможность сгладить более 70 % естественного сокращения населения, однако сегодня Россия теряет статус привлекательного центра для трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

Спад рождаемости

В 2024 году в России родилось всего 1,22 млн детей - почти на уровне исторического минимума 1999 года. В течение ближайших лет ожидается дальнейшее снижение на 3-5 % ежегодно.

"Для стабилизации ситуации коэффициент рождаемости должен был бы вырасти с нынешних 1,4 до как минимум 1,7-1,8, что в условиях войны, экономической стагнации и слабой социальной поддержки невозможно. Ситуацию осложняет отток населения и потери на войне против Украины. К тому же, старение населения и сокращение молодых трудовых ресурсов становятся критическим вызовом для пенсионной системы и медицины: доля граждан в возрасте 65+ достигла 18% и продолжает расти", - пояснили в СВР.

Также там отметили, что рождаемость не способна поднять даже ставка на идеологические кампании - запрет ЛГБТ-движения, ограничение абортов или риторику против чайлдфри

"При отсутствии миграционного притока к 2100 году население РФ может сократиться до 90 млн человек, а в пессимистическом сценарии - до 57 млн. Таким образом, страна завершает демографический цикл эпохи Путина в значительно худших условиях, чем четверть века назад, и следующие поколения российских руководителей получат в наследство затяжной кризис с разрушительными последствиями для экономики и социальной сферы", - подытожили там.

