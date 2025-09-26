Россия входит в глубокий демографический кризис, - СВР
Россия входит в новую фазу глубокого демографического кризиса, который опаснее того, что РФ переживала в 1990-2000-х годах.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Если тогда спад рождаемости и высокая смертность компенсировались масштабной миграцией из постсоветских республик, то сейчас этот механизм практически исчез. За три десятилетия после распада СССР именно миграционный прирост дал возможность сгладить более 70 % естественного сокращения населения, однако сегодня Россия теряет статус привлекательного центра для трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.
Спад рождаемости
В 2024 году в России родилось всего 1,22 млн детей - почти на уровне исторического минимума 1999 года. В течение ближайших лет ожидается дальнейшее снижение на 3-5 % ежегодно.
"Для стабилизации ситуации коэффициент рождаемости должен был бы вырасти с нынешних 1,4 до как минимум 1,7-1,8, что в условиях войны, экономической стагнации и слабой социальной поддержки невозможно. Ситуацию осложняет отток населения и потери на войне против Украины. К тому же, старение населения и сокращение молодых трудовых ресурсов становятся критическим вызовом для пенсионной системы и медицины: доля граждан в возрасте 65+ достигла 18% и продолжает расти", - пояснили в СВР.
Также там отметили, что рождаемость не способна поднять даже ставка на идеологические кампании - запрет ЛГБТ-движения, ограничение абортов или риторику против чайлдфри
"При отсутствии миграционного притока к 2100 году население РФ может сократиться до 90 млн человек, а в пессимистическом сценарии - до 57 млн. Таким образом, страна завершает демографический цикл эпохи Путина в значительно худших условиях, чем четверть века назад, и следующие поколения российских руководителей получат в наследство затяжной кризис с разрушительными последствиями для экономики и социальной сферы", - подытожили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це по всім етнічним групам, які проживають у ерефії? Чи лише кацапи?
Може розвідка має займатись розвідкою? Знайшли ціль - доповіли куди треба. Вас взагалі немає бути ні видно ні чути.
Я хочу вам напомнить несколько потрясающих цифр и фактов, которые ясно подтверждают, что Россия по многим показателям находится не в Европе и даже не в Азии: по уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню инвестиций в науку и тому подобному мы - в Африке!
Я даже больше скажу - это не нам надо обижаться за такое сравнение, а африканцам! У африканцев есть объяснение своей отсталости: их четыре века нещадно эксплуатировали и уничтожали «пришельцы» - расисты и колонизаторы, а нас, русских, последние четыре века кто колонизировал, кто гнобил нас, кроме нас самих?
Так вот, мы часто игнорируем статистику - сейчас будет статистика - в сухих цифрах трудно охватить умом реальность.
Но масштабы трагедии, которая разыгрывается сейчас на территории России, настолько критичны, что я призываю вас напрячь своё внимание.
За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн. русских. По этому показателю мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу - в несколько раз. Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или крупный город, такой как Краснодар. Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е место в мире, уступая Бангладешу. Россия занимает 1 место в мире по абсолютной величине убыли населения. По оценкам ООН, население России с нынешних 143 миллионов человек к 2025 г. сократится до 121-136 миллионов (фактично менше 90 млн.) .
8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют родственников, способных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в приюты! Родственники от них отказались. У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (после Великой Отечественной войны их было 700 тысяч).
В Китае на 1 миллиард 400 000 тысяч населения беспризорных только 200 тыс., - т.е. в 100 раз меньше, чем у нас!
Вот что значат дети для китайца! А ведь забота о стариках и детях - это залог процветающей нации.
80% из 370 тысяч детей, находящихся в детских домах, имеют живых родителей.
Но их содержит государство! Я вообще считаю, что это - уголовщина.
Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями.
Все эти цифры свидетельствуют об эрозии, распаде семейных ценностей у нас в стране...
По данным Следственного комитета РФ за 2010 год 100 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений, - из них 1700 детей изнасилованы и убиты (по этим цифрам мы опередили даже Южную Африку). Это значит, что каждый день в России убивают 4-5 детей. В 2010 году в России было совершено 9500 сексуальных преступлений против несовершеннолетних - из них 2600 изнасилований, 3600 ненасильственных половых сношений (за 8 лет сексуальная преступность выросла почти в 20 раз).
Нас в этих преступлениях опережает только Южная Африка.
Наркомания и Алкоголизм
30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки (население небольшого городка). В год от водки погибают 70 000 человек.
В Афганистане во время войны погибло наших солдат 14 000! По данным Всемирной Организации Здравоохранения на одного гражданина РФ в год приходится 15 литров чистого спирта, притом, что если потребление чистого алкоголя на человека больше 8 литров, то возникает угроза выживанию нации.
За последние 10 лет в Сибири исчезло 11.000 деревень и 290 городов. Средняя плотность Сибири и Дальнего Востока - 2 человека на 1 кв. км. Средняя плотность Центральной части России - 46 чел./кв. км. Средняя плотность населения Китая - 140 чел./кв. км. Средняя плотность населения Японии - 338 чел./кв. км.
Для кого мы завоёвывали и развивали Сибирь и Курилы?
Для китайцев или японцев, так получается!
Для страны с таким богатством природных и водных ресурсов позорно иметь 50% населения бедняков.
На меня эти цифры наводят оторопь.
Надеюсь, что и на вас. Я уверен, что Путин знает все факты - интересно, что он по этому поводу думает?
Как это ни трагично, я думаю, что, очевидно это ещё не предел, не самое худшее, мы ещё не коснулись «дна», и народ ещё не дозрел до способности ужаснуться себе самому и, наконец, обрести отвагу, чтобы спросить, «где мы живём?».
Мы принюхались к вони в подъездах и сортирах! Мы привыкли к тому, что убивают вокруг нас. Мы привыкли к тому, что люди по российским городам и весям буквально сражаются за свою жизнь.
" Розмова полковника Ігнатьєва, військового аташе у Франції, в період перед початком І Світової війни:
- Послушайте! зачем мне знать, сколько ездовых в полку датской армии?!
- Неужели не понимаете, "колонель"? Это же КАДРЫ!!!"
(Игнатьев. "Пятьдесят лет в строю").
А в цьому - оцінка МОБРЕСУРСУ РФ, на майбутнє... А "мобресурс" - це кількість призивників, яких можна буде мобілізувать, у армію, в майбутньому...
Ну кто в России не знает, что «Кущевка» не только в Краснодаре, - она по всей стране! Что братки и цапки - это и есть реальная власть, которую вы сами выбираете в депутаты местных собраний! Каждый у себя в посёлке знает, кто «крутой», - у кого связь с полицией и прокурором.
Кремль только и делает вид, что борется с коррупцией, увольняя десятками генералов МВД, чиновников среднего звена, губернаторов.
Он великодушно заменяет им расстрел на «заслуженный отдых» в Дубаи и на Лазурном берегу! Неужели власть всерьёз думает таким способом покончить с коррупцией? Но, с другой стороны, по всей стране вы выбираете в местную власть кандидата, у которого на лбу начертано «я вор», а потом удивляетесь, что власть коррумпирована!
И я думаю, неужели должна вымереть половина нации и русские должны «ужаться» до Урала, чтобы народ проснулся (повторяю, народ, а не крохотная группа думающих людей!) и потребовал от власти не приятных успокаивающих новостей и очередных обещаний, а правды, и прежде всего - признания того, как сейчас плохо!
Вспомните: в 1941 наступила катастрофа, - это был вынужден сделать Сталин. В 1956 большевики почувствовали, что грозит расплата за десятилетия террора, - и это был вынужден сделать Хрущёв. А сегодня Россия приближается к демографической и моральной катастрофе, которой никогда не испытывала!
Этот факт связан со многими обстоятельствами.
Главным из которых является безответственная экономическая политика 90-х, рухнувшая на людей с феодальным сознанием, никогда не знавших частной собственности на землю и капитализма, людей, которые за 70 лет навсегда потеряли зарождавшийся, такой едва-едва зарождавшийся, дух предпринимательства.
- москву переносять до сибіру,
- ракет лишилось на 2-3 обстріли,
- в травні кава в Ялті,
- економіка росіян ось-ось впаде,
- на москву вилетіло 1000 фламінг, 1000 рут, 1000 трембіт, а також летить пекло,
- росія входить в фазу глибокої демогарфічної кризи