Цензор.НЕТ
1 999

Россия входит в глубокий демографический кризис, - СВР

Рождаемость в России стремительно падает. В СЗР назвали причины

Россия входит в новую фазу глубокого демографического кризиса, который опаснее того, что РФ переживала в 1990-2000-х годах.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Если тогда спад рождаемости и высокая смертность компенсировались масштабной миграцией из постсоветских республик, то сейчас этот механизм практически исчез. За три десятилетия после распада СССР именно миграционный прирост дал возможность сгладить более 70 % естественного сокращения населения, однако сегодня Россия теряет статус привлекательного центра для трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

Спад рождаемости

В 2024 году в России родилось всего 1,22 млн детей - почти на уровне исторического минимума 1999 года. В течение ближайших лет ожидается дальнейшее снижение на 3-5 % ежегодно.

"Для стабилизации ситуации коэффициент рождаемости должен был бы вырасти с нынешних 1,4 до как минимум 1,7-1,8, что в условиях войны, экономической стагнации и слабой социальной поддержки невозможно. Ситуацию осложняет отток населения и потери на войне против Украины. К тому же, старение населения и сокращение молодых трудовых ресурсов становятся критическим вызовом для пенсионной системы и медицины: доля граждан в возрасте 65+ достигла 18% и продолжает расти", - пояснили в СВР.

Также там отметили, что рождаемость не способна поднять даже ставка на идеологические кампании - запрет ЛГБТ-движения, ограничение абортов или риторику против чайлдфри

"При отсутствии миграционного притока к 2100 году население РФ может сократиться до 90 млн человек, а в пессимистическом сценарии - до 57 млн. Таким образом, страна завершает демографический цикл эпохи Путина в значительно худших условиях, чем четверть века назад, и следующие поколения российских руководителей получат в наследство затяжной кризис с разрушительными последствиями для экономики и социальной сферы", - подытожили там.

рождаемость россия СВР
+8
CЗР стало філією телемарафону?
26.09.2025 10:46
+3
Яке керівництво у СЗР зелене дрисло, такий і результат!
26.09.2025 10:47
+2
В довготривалій перспективі це дозволить Україні остаточно знищити імперію зла. Все просто - там є демографічна криза, а тут немає, тому через років 20 з Україною не вдасться тягатися в демографічному плані. Просто тут буде дуже багато українців.
26.09.2025 10:47
CЗР стало філією телемарафону?
26.09.2025 10:46
Яке керівництво у СЗР зелене дрисло, такий і результат!
26.09.2025 10:47
В довготривалій перспективі це дозволить Україні остаточно знищити імперію зла. Все просто - там є демографічна криза, а тут немає, тому через років 20 з Україною не вдасться тягатися в демографічному плані. Просто тут буде дуже багато українців.
26.09.2025 10:47
Китайці, утримують по дві сімії московитів з орчихами, в Усурійському краю! ПаХАРІ орчихи задоволені, бо орки там поспивалися в лайно!!
26.09.2025 10:58
Да не очень китайцы хотят иметь дело с руснчвыми бабами.
26.09.2025 11:27
Природа планети самоочищається...
26.09.2025 10:48
СЗР-(Служба Звітності росії)
26.09.2025 10:48
Зараз припруться підкацапники і начнуть - "а от в Україні ...". Для них той факт, що в Україні з 2014 йде люта війна, нічого не значить.
26.09.2025 10:49
У 2024 році в Росії народилося лише 1,22 млн дітей - майже на рівні історичного мінімуму 1999 року.

Це по всім етнічним групам, які проживають у ерефії? Чи лише кацапи?
26.09.2025 10:51
Нам що до того?
Може розвідка має займатись розвідкою? Знайшли ціль - доповіли куди треба. Вас взагалі немає бути ні видно ні чути.
26.09.2025 10:52
Андрей Кончаловский:

Я хочу вам напомнить несколько потрясающих цифр и фактов, которые ясно подтверждают, что Россия по многим показателям находится не в Европе и даже не в Азии: по уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню инвестиций в науку и тому подобному мы - в Африке!

Я даже больше скажу - это не нам надо обижаться за такое сравнение, а африканцам! У африканцев есть объяснение своей отсталости: их четыре века нещадно эксплуатировали и уничтожали «пришельцы» - расисты и колонизаторы, а нас, русских, последние четыре века кто колонизировал, кто гнобил нас, кроме нас самих?

Так вот, мы часто игнорируем статистику - сейчас будет статистика - в сухих цифрах трудно охватить умом реальность.
Но масштабы трагедии, которая разыгрывается сейчас на территории России, настолько критичны, что я призываю вас напрячь своё внимание.
26.09.2025 10:54
Кончаловский видно не в курсе,что рашка является колонией Запада.А вот это представленное противостояние россии и западного мира-просто театральное представление для простых смертных.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:02
Швидше колонією Китаю.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:07
26.09.2025 10:54
Смертность в России

За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн. русских. По этому показателю мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу - в несколько раз. Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или крупный город, такой как Краснодар. Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е место в мире, уступая Бангладешу. Россия занимает 1 место в мире по абсолютной величине убыли населения. По оценкам ООН, население России с нынешних 143 миллионов человек к 2025 г. сократится до 121-136 миллионов (фактично менше 90 млн.) .
26.09.2025 10:55
Кризис семьи

8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют родственников, способных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в приюты! Родственники от них отказались. У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (после Великой Отечественной войны их было 700 тысяч).

В Китае на 1 миллиард 400 000 тысяч населения беспризорных только 200 тыс., - т.е. в 100 раз меньше, чем у нас!
Вот что значат дети для китайца! А ведь забота о стариках и детях - это залог процветающей нации.

80% из 370 тысяч детей, находящихся в детских домах, имеют живых родителей.

Но их содержит государство! Я вообще считаю, что это - уголовщина.

Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями.

Все эти цифры свидетельствуют об эрозии, распаде семейных ценностей у нас в стране...
26.09.2025 10:57
Преступления против детей

По данным Следственного комитета РФ за 2010 год 100 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений, - из них 1700 детей изнасилованы и убиты (по этим цифрам мы опередили даже Южную Африку). Это значит, что каждый день в России убивают 4-5 детей. В 2010 году в России было совершено 9500 сексуальных преступлений против несовершеннолетних - из них 2600 изнасилований, 3600 ненасильственных половых сношений (за 8 лет сексуальная преступность выросла почти в 20 раз).

Нас в этих преступлениях опережает только Южная Африка.

Наркомания и Алкоголизм

30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки (население небольшого городка). В год от водки погибают 70 000 человек.
В Афганистане во время войны погибло наших солдат 14 000! По данным Всемирной Организации Здравоохранения на одного гражданина РФ в год приходится 15 литров чистого спирта, притом, что если потребление чистого алкоголя на человека больше 8 литров, то возникает угроза выживанию нации.
26.09.2025 10:59
А теперь - знаете ли вы, что:

За последние 10 лет в Сибири исчезло 11.000 деревень и 290 городов. Средняя плотность Сибири и Дальнего Востока - 2 человека на 1 кв. км. Средняя плотность Центральной части России - 46 чел./кв. км. Средняя плотность населения Китая - 140 чел./кв. км. Средняя плотность населения Японии - 338 чел./кв. км.

Для кого мы завоёвывали и развивали Сибирь и Курилы?
Для китайцев или японцев, так получается!

Для страны с таким богатством природных и водных ресурсов позорно иметь 50% населения бедняков.

На меня эти цифры наводят оторопь.
Надеюсь, что и на вас. Я уверен, что Путин знает все факты - интересно, что он по этому поводу думает?

Как это ни трагично, я думаю, что, очевидно это ещё не предел, не самое худшее, мы ещё не коснулись «дна», и народ ещё не дозрел до способности ужаснуться себе самому и, наконец, обрести отвагу, чтобы спросить, «где мы живём?».
Мы принюхались к вони в подъездах и сортирах! Мы привыкли к тому, что убивают вокруг нас. Мы привыкли к тому, что люди по российским городам и весям буквально сражаются за свою жизнь.
26.09.2025 11:01
І чого тут "розсмерділися"? Служба зовнішньої розвідки ще й не таким повинна займаться! -
" Розмова полковника Ігнатьєва, військового аташе у Франції, в період перед початком І Світової війни:
- Послушайте! зачем мне знать, сколько ездовых в полку датской армии?!
- Неужели не понимаете, "колонель"? Это же КАДРЫ!!!"
(Игнатьев. "Пятьдесят лет в строю").
А в цьому - оцінка МОБРЕСУРСУ РФ, на майбутнє... А "мобресурс" - це кількість призивників, яких можна буде мобілізувать, у армію, в майбутньому...
26.09.2025 11:03
Журналист, родившийся в Кущевской, Анатолий Ермолин так и написал: «Если в Кущевской убили бы не сразу 12 человек, а было совершено пять убийств по два человека, этого бы никто и не заметил, как это обычно происходит в нашей стране».
Ну кто в России не знает, что «Кущевка» не только в Краснодаре, - она по всей стране! Что братки и цапки - это и есть реальная власть, которую вы сами выбираете в депутаты местных собраний! Каждый у себя в посёлке знает, кто «крутой», - у кого связь с полицией и прокурором.

Кремль только и делает вид, что борется с коррупцией, увольняя десятками генералов МВД, чиновников среднего звена, губернаторов.
Он великодушно заменяет им расстрел на «заслуженный отдых» в Дубаи и на Лазурном берегу! Неужели власть всерьёз думает таким способом покончить с коррупцией? Но, с другой стороны, по всей стране вы выбираете в местную власть кандидата, у которого на лбу начертано «я вор», а потом удивляетесь, что власть коррумпирована!

И я думаю, неужели должна вымереть половина нации и русские должны «ужаться» до Урала, чтобы народ проснулся (повторяю, народ, а не крохотная группа думающих людей!) и потребовал от власти не приятных успокаивающих новостей и очередных обещаний, а правды, и прежде всего - признания того, как сейчас плохо!
Вспомните: в 1941 наступила катастрофа, - это был вынужден сделать Сталин. В 1956 большевики почувствовали, что грозит расплата за десятилетия террора, - и это был вынужден сделать Хрущёв. А сегодня Россия приближается к демографической и моральной катастрофе, которой никогда не испытывала!

Этот факт связан со многими обстоятельствами.
Главным из которых является безответственная экономическая политика 90-х, рухнувшая на людей с феодальным сознанием, никогда не знавших частной собственности на землю и капитализма, людей, которые за 70 лет навсегда потеряли зарождавшийся, такой едва-едва зарождавшийся, дух предпринимательства.
26.09.2025 11:04
- у путіна краб,

- москву переносять до сибіру,

- ракет лишилось на 2-3 обстріли,

- в травні кава в Ялті,

- економіка росіян ось-ось впаде,

- на москву вилетіло 1000 фламінг, 1000 рут, 1000 трембіт, а також летить пекло,

- росія входить в фазу глибокої демогарфічної кризи
26.09.2025 11:08
Да, возможно на похоронах России будет играть музыка. Но мы ее не услышим. Особенно после разрешения молодежи 18-22 покинуть страну.
26.09.2025 11:12
Та хоч у штопор - чого переживати?
26.09.2025 11:17
В Украине в 2024 родилось 176 тыс. детей, что тоже один из самых низких показателей, и в 7 раз меньше чем в рф. В РФ то, что в новости описано довольно коряво, всегда примерно такая рождаемость - 1,2 миллиона в год. Уже последние лет 20 ... интересно что за три года войны, 15,16,17 летние граждане стали совершеннолетними, и пригодными для войны, а это примерно 3,6 млн/2 = 1,8 миллионов мужчин.
26.09.2025 11:19
 
 