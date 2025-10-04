Часть Ровно без электроснабжения по техническим причинам, - ОВА
По техническим причинам часть абонентов в Ровно сейчас осталась без электроснабжения.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Ровенской ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, энергетики сейчас работают над решением этой проблемы.
"По предварительным прогнозам, свет в дома ровенчан удастся вернуть через несколько часов", - говорится в сообщении.
По данным соцсетей, в центре города остановились все троллейбусы.
