Частина Рівного без електропостачання через технічні причини, - ОВА

У Рівному зникло світло

Через технічні причини частина абонентів у Рівному наразі залишилася без електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, енергетики наразі працюють над вирішенням цієї проблеми.

"За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин", - йдеться у повідомленні.

За даними соцмереж, у центрі міста зупинились усі тролейбуси.

