Найскладніша ситуація в енергосистемі - на Сумщині та Чернігівщині, - "Укренерго"

Через ракетно-дронові обстріли у Сумській та Чернігівській областях залишаються знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади працюють цілодобово, громадян просять знизити використання потужних приладів у вечірні години.

"Аварійно-відновлювальні роботи в енергосистемі тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше подати світло всім споживачам і скасувати погодинні відключення, які вимушено застосувало "Чернігівобленерго", - йдеться в повідомленні.

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30 воно перебувало на такому ж рівні, як і напередодні. Основна причина — хмарна погода з опадами у більшості регіонів, що знижує ефективність роботи приватних сонячних електростанцій і призводить до більшого навантаження на загальну мережу.

Учора, 2 жовтня, вечірній максимум споживання перевищив показники 1 жовтня на 2,4%. Це пояснюється суттєвим похолоданням у багатьох областях, через що люди активно почали користуватися електрообігрівачами.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Закликаємо стежити за оперативними повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", зауважили у компанії.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня російські війська завдали ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетики в різних регіонах України, серед яких - газотранспортна інфраструктура.