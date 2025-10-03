УКР
Найскладніша ситуація в енергосистемі - на Сумщині та Чернігівщині, - "Укренерго"

В Україні залишаються знеструмлені регіони: енергетиків просять економити

Через ракетно-дронові обстріли у Сумській та Чернігівській областях залишаються знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади працюють цілодобово, громадян просять знизити використання потужних приладів у вечірні години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи в енергосистемі тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше подати світло всім споживачам і скасувати погодинні відключення, які вимушено застосувало "Чернігівобленерго", - йдеться в повідомленні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30 воно перебувало на такому ж рівні, як і напередодні. Основна причина — хмарна погода з опадами у більшості регіонів, що знижує ефективність роботи приватних сонячних електростанцій і призводить до більшого навантаження на загальну мережу.

Учора, 2 жовтня, вечірній максимум споживання перевищив показники 1 жовтня на 2,4%. Це пояснюється суттєвим похолоданням у багатьох областях, через що люди активно почали користуватися електрообігрівачами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Полтавській області ракетами та дронами: є влучання та падіння уламків, постраждала енергетична інфраструктура

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Закликаємо стежити за оперативними повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", зауважили у компанії.

Нагадаємо,  у ніч на 3 жовтня російські війська завдали ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетики в різних регіонах України, серед яких - газотранспортна інфраструктура.

обстріл (31158) Сумська область (4283) Укренерго (2758) знеструмлення (67) Чернігівська область (1079)
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм

ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
03.10.2025 11:44 Відповісти
Енергетики титани...а влада нажаль під@ри кінчені....
03.10.2025 11:53 Відповісти
Нічого страшного.Ми ж не дарма по підвищеному тарифу оплачували.У уряду ж вже накопичена сума на нові трансформатори.....
03.10.2025 12:00 Відповісти
Чомусь у мене виникає тривога, що така ситуація за три місяці буде по всій Україні. Чи хтось вірить у дипломатичні, господарсткі та військові здібності сьогоднішньої команди, особливо її Лідора?
03.10.2025 12:10 Відповісти
Все можливе... Я підготувався, наскільки можливо в квартирі... Звісно, що русня буде лупити по енергетиці, а як пройдемо зиму - покаже тільки час. Хоча б морозів сильних не було...
03.10.2025 12:39 Відповісти
Так гундоса тварюка навмисно перед опалювальним сезоном похерила негласне енергоперемир'я з кацапами і почала лупити по нпз. Не влітку, не навесні, а семе перед зимою! Питання, чи працює гундоса блювота на паРашу, вже не актуальне. Працює. Проти народу україни.
03.10.2025 13:36 Відповісти
 
 