Самая сложная ситуация в энергосистеме - в Сумской и Черниговской областях, - "Укрэнерго"
Из-за ракетно-дронных обстрелов в Сумской и Черниговской областях остаются обесточенными потребители. Ремонтные бригады работают круглосуточно, граждан просят снизить использование мощных приборов в вечерние часы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Аварийно-восстановительные работы в энергосистеме продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать свет всем потребителям и отменить почасовые отключения, которые вынужденно применило "Черниговоблэнерго", - говорится в сообщении.
Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня, 3 октября, по состоянию на 9:30 оно находилось на таком же уровне, как и накануне. Основная причина - облачная погода с осадками в большинстве регионов, что снижает эффективность работы частных солнечных электростанций и приводит к большей нагрузке на общую сеть.
Вчера, 2 октября, вечерний максимум потребления превысил показатели 1 октября на 2,4%. Это объясняется существенным похолоданием во многих областях, из-за чего люди активно начали пользоваться электрообогревателями.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Призываем следить за оперативными сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", отметили в компании.
Напомним, в ночь на 3 октября российские войска нанесли ракетно-дронные удары по объектам энергетики в разных регионах Украины, среди которых - газотранспортная инфраструктура.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text