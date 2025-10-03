РУС
Самая сложная ситуация в энергосистеме - в Сумской и Черниговской областях, - "Укрэнерго"

В Украине остаются обесточенными регионы: энергетов просят экономить

Из-за ракетно-дронных обстрелов в Сумской и Черниговской областях остаются обесточенными потребители. Ремонтные бригады работают круглосуточно, граждан просят снизить использование мощных приборов в вечерние часы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Аварийно-восстановительные работы в энергосистеме продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать свет всем потребителям и отменить почасовые отключения, которые вынужденно применило "Черниговоблэнерго", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня, 3 октября, по состоянию на 9:30 оно находилось на таком же уровне, как и накануне. Основная причина - облачная погода с осадками в большинстве регионов, что снижает эффективность работы частных солнечных электростанций и приводит к большей нагрузке на общую сеть.

Вчера, 2 октября, вечерний максимум потребления превысил показатели 1 октября на 2,4%. Это объясняется существенным похолоданием во многих областях, из-за чего люди активно начали пользоваться электрообогревателями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по Полтавской области ракетами и дронами: есть попадания и падения обломков, пострадала энергетическая инфраструктура

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Призываем следить за оперативными сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", отметили в компании.

Напомним, в ночь на 3 октября российские войска нанесли ракетно-дронные удары по объектам энергетики в разных регионах Украины, среди которых - газотранспортная инфраструктура.

Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм

ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
03.10.2025 11:44 Ответить
Енергетики титани...а влада нажаль під@ри кінчені....
03.10.2025 11:53 Ответить
Нічого страшного.Ми ж не дарма по підвищеному тарифу оплачували.У уряду ж вже накопичена сума на нові трансформатори.....
03.10.2025 12:00 Ответить
Чомусь у мене виникає тривога, що така ситуація за три місяці буде по всій Україні. Чи хтось вірить у дипломатичні, господарсткі та військові здібності сьогоднішньої команди, особливо її Лідора?
03.10.2025 12:10 Ответить
Все можливе... Я підготувався, наскільки можливо в квартирі... Звісно, що русня буде лупити по енергетиці, а як пройдемо зиму - покаже тільки час. Хоча б морозів сильних не було...
03.10.2025 12:39 Ответить
а дальше будет везде, но жидовские дети будут в тепле, это украинцам окопы , смерть , холод
03.10.2025 12:47 Ответить
 
 