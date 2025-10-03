Самая сложная ситуация в энергосистеме - в Сумской и Черниговской областях, - "Укрэнерго"

Из-за ракетно-дронных обстрелов в Сумской и Черниговской областях остаются обесточенными потребители. Ремонтные бригады работают круглосуточно, граждан просят снизить использование мощных приборов в вечерние часы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Аварийно-восстановительные работы в энергосистеме продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать свет всем потребителям и отменить почасовые отключения, которые вынужденно применило "Черниговоблэнерго", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня, 3 октября, по состоянию на 9:30 оно находилось на таком же уровне, как и накануне. Основная причина - облачная погода с осадками в большинстве регионов, что снижает эффективность работы частных солнечных электростанций и приводит к большей нагрузке на общую сеть.

Вчера, 2 октября, вечерний максимум потребления превысил показатели 1 октября на 2,4%. Это объясняется существенным похолоданием во многих областях, из-за чего люди активно начали пользоваться электрообогревателями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по Полтавской области ракетами и дронами: есть попадания и падения обломков, пострадала энергетическая инфраструктура

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Призываем следить за оперативными сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", отметили в компании.

Напомним, в ночь на 3 октября российские войска нанесли ракетно-дронные удары по объектам энергетики в разных регионах Украины, среди которых - газотранспортная инфраструктура.