Атака РФ по Шостке: враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу

РФ атаковала вокзал в Шостке дважды: во время эвакуации и по поезду Киев-Шостка. Пострадали пассажиры и железнодорожники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Первый удар пришелся на локомотив пригородного поезда сообщением Терещинская-Новгород-Северский. Когда началась эвакуация пассажиров и персонала, враг совершил повторный удар - на этот раз попал в электровоз поезда Киев-Шостка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате обстрелов есть раненые среди пассажиров и работников "Укрзализныци". Пострадавшие уже доставлены в больницы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Люди, которые оставались на вокзале, находятся в укрытиях под наблюдением спасателей и будут эвакуированы после отбоя тревоги.

На месте работают все необходимые службы, железнодорожные специалисты, а также представители местной и областной власти.

"Враг в очередной раз намеренно бьет по железнодорожной инфраструктуре и людям", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине: прицельно попали по вагонам. Пострадавших около 30 (обновлено). ФОТО