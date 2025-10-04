Атака РФ по Шостці: ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу

РФ атакувала вокзал у Шостці двічі: під час евакуації та по потягу Київ-Шостка. Постраждали пасажири й залізничники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Перший удар прийшовся на локомотив приміського потяга сполученням Терещинська-Новгород-Сіверський. Коли почалася евакуація пасажирів та персоналу, ворог здійснив повторний удар — цього разу влучив у електровоз потяга Київ-Шостка.

Внаслідок обстрілів є поранені серед пасажирів та працівників "Укрзалізниці". Постраждалих вже доправлено до лікарень, їм надають необхідну медичну допомогу. Люди, які залишалися на вокзалі, перебувають в укриттях під наглядом рятувальників та будуть евакуйовані після відбою тривоги.

На місці працюють усі необхідні служби, залізничні фахівці, а також представники місцевої та обласної влади.

"Ворог вкотре навмисно бʼє залізничній інфраструктурі та людях", - наголосив Кулеба.

