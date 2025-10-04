Удар РФ по Шостке: "Укрзализныця" отменяет ряд поездов

В связи с обстрелом железнодорожного вокзала в городе Шостка Сумской области отменены несколько пригородных рейсов 4 и 5 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

В субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:

№967 Терещенская - Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский - Терещенская;

№6705 Терещенская - Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский - Терещенская.

В воскресенье, 5 октября, отменены такие рейсы:

№6701 Терещенская - Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский - Терещенская;

№967 Терещенская - Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский - Терещенская;

№6705 Терещенская - Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский - Терещенская.

"Спасибо за понимание и будем работать над возможностью восстановления полноценного курсирования пригородных поездов в регионе", - отметили в компании.

