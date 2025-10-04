Удар РФ по Шостке: "Укрзализныця" отменяет ряд поездов
В связи с обстрелом железнодорожного вокзала в городе Шостка Сумской области отменены несколько пригородных рейсов 4 и 5 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
В субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:
№967 Терещенская - Новгород-Северский;
№968 Новгород-Северский - Терещенская;
№6705 Терещенская - Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский - Терещенская.
В воскресенье, 5 октября, отменены такие рейсы:
№6701 Терещенская - Новгород-Северский;
№6702 Новгород-Северский - Терещенская;
№967 Терещенская - Новгород-Северский;
№968 Новгород-Северский - Терещенская;
№6705 Терещенская - Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский - Терещенская.
"Спасибо за понимание и будем работать над возможностью восстановления полноценного курсирования пригородных поездов в регионе", - отметили в компании.
