Удар РФ по Шостке: "Укрзализныця" отменяет ряд поездов

В связи с обстрелом железнодорожного вокзала в городе Шостка Сумской области отменены несколько пригородных рейсов 4 и 5 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

В субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:

  • №967 Терещенская - Новгород-Северский;

  • №968 Новгород-Северский - Терещенская;

  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;

  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

В воскресенье, 5 октября, отменены такие рейсы:

  • №6701 Терещенская - Новгород-Северский;

  • №6702 Новгород-Северский - Терещенская;

  • №967 Терещенская - Новгород-Северский;

  • №968 Новгород-Северский - Терещенская;

  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;

  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

"Спасибо за понимание и будем работать над возможностью восстановления полноценного курсирования пригородных поездов в регионе", - отметили в компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ по Шостке: враг дважды ударил по железнодорожному вокзалу

