УКР
Новини Удар РФ по Шостці
431

Удар РФ по Шостці: "Укрзалізниця" скасовує низку потягів

удар по Шостці

У зв’язку з обстрілом залізничного вокзалу в місті Шостка Сумської області скасовано кілька приміських рейсів 4 та 5 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

у суботу, 4 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

  • №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

  • №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

  • №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

  • №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

У неділю, 5 жовтня, скасовані такі рейси:

  • №6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;

  • №6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;

  • №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

  • №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

  • №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

  • №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

"Дякуємо за розуміння та працюватимемо над можливістю відновлення повноцінного курсування приміських поїздів у регіоні", - наголосили у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ по Шостці: ворог двічі вдарив по залізничному вокзалу

Автор: 

Сумська область (4296) Укрзалізниця (7076) Шостка (69) Шосткинський район (90)
сволота кацапська
04.10.2025 13:42 Відповісти
 
 