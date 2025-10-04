Удар РФ по Шостці: "Укрзалізниця" скасовує низку потягів

У зв’язку з обстрілом залізничного вокзалу в місті Шостка Сумської області скасовано кілька приміських рейсів 4 та 5 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

у суботу, 4 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

У неділю, 5 жовтня, скасовані такі рейси:

№6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

"Дякуємо за розуміння та працюватимемо над можливістю відновлення повноцінного курсування приміських поїздів у регіоні", - наголосили у компанії.

