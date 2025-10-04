РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8728 посетителей онлайн
Новости Годовщина Революции Достоинства Турчинов написал книгу
980 23

Во Львове представили "Революцию" Турчинова

Во Львове в рамках "Форума Издателей" состоялась презентация новой книги Александра Турчинова "Революция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам автора, это первая книга историко-документальной трилогии, которая охватывает период с 2006-2007 годов по февраль 2014. Центральным событием книги является Революция Достоинства. "Вторая книга, которая уже готова к печати, - "2014" раскрывает историю оккупации Крыма и рассказывает о начале войны на Донбассе", - отметил Турчинов, рассказав, что третьей книгой является "Война", в которой события разворачиваются с июня 2014 года и до завершения этой страшной войны. "Работа над третьей книгой еще не завершилась, потому что, к сожалению, еще продолжается война".

Александр Турчинов посвятил книгу "Революция" Героям Небесной Сотни, "а также всем неизвестным героям, которые победили жестокий режим, которые шли с палками и щитами против вооруженных автоматами силовиков".

"Победа Революции Достоинства была бы невозможной без подвига этих людей", - подчеркнул автор, добавив, что книга также посвящена и его другу, "настоящему рыцарю Революции, организатору и руководителю Самообороны Майдана, Герою Украины - Андрею Парубию, который, отдав свою жизнь Украине, пополнил ряды Героев Небесной Сотни".

Презентация книги Турчинова

Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Захист".

Автор: 

книги (632) презентация (81) Турчинов Александр (3336)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Господи ,прямо якась надія відроджується , шо досі є ті хто захистив і захищає народ та ЗСУ !!! ...
показать весь комментарий
04.10.2025 17:54 Ответить
+4
дякуємо Вам пан Турчинов !!!❤️ ...
показать весь комментарий
04.10.2025 17:55 Ответить
+3

слава пастору!
показать весь комментарий
04.10.2025 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи ,прямо якась надія відроджується , шо досі є ті хто захистив і захищає народ та ЗСУ !!! ...
показать весь комментарий
04.10.2025 17:54 Ответить
Памятаймо про Україну та її Історію!
Суперімперіалізм (Частина 3)

https://defence-line.info/?author=2

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados

https://defence-line.info/?p=5635
Слава Україні! Смерть, московитам окупантам!
показать весь комментарий
04.10.2025 18:06 Ответить
дякуємо Вам пан Турчинов !!!❤️ ...
показать весь комментарий
04.10.2025 17:55 Ответить
Після подій 2014 року поважаю Турчинова.
показать весь комментарий
04.10.2025 17:55 Ответить
а я нет! он испугался и смалодушничал не дал команду армии в Крыму выйти и защитить Украину
показать весь комментарий
04.10.2025 18:11 Ответить
Ти дебіл!!Крим був зданий кацапам до Турчинова.
показать весь комментарий
04.10.2025 18:20 Ответить
Пастору краще лишній раз не муляти наші владі і кацапам очі , а то може піти за Парубіем і Фаріон. для кацапів він один із головних ворогів.
показать весь комментарий
04.10.2025 17:56 Ответить
Доречі, єдиний гідний президент. Хоч і ВО
показать весь комментарий
04.10.2025 17:56 Ответить
нє, ну розумний дядька, але просрали все коломойскому!
тому і маємо!
показать весь комментарий
04.10.2025 17:56 Ответить
Пороху треба було юзать адмін ресурс, а не грати з дегенератами в демократію під час війни. Щей на стадіон поперся, що клован об нього ноги витер. Фатальна помилка, як на мене
показать весь комментарий
04.10.2025 18:01 Ответить
Порох вів Україну до демократії, але бидлу Сраліна і поржати подавай...
показать весь комментарий
04.10.2025 18:12 Ответить
Нащо потрібна демократія, якщо вона веде націю до поразки та геноциду? Відправити
показать весь комментарий
04.10.2025 18:14 Ответить
Порошенко мав би створити ядерну та хімічну зброї, та стати авторитарним Лідером. Наша нація не готова до демократії, кожен раз обирає якесь біосміття. Як не кучма так янукєвіч.
показать весь комментарий
04.10.2025 18:13 Ответить
Нє, ну крєпкая рука хазяйствєнніка точно краще ніж війна та разруха
показать весь комментарий
04.10.2025 18:20 Ответить
Мудрили, - яценюк-гройсман-наливайченко, можуть розказати, як вони «намудрили» собі, разом з Генпрокурорами, але на шкоду України!!
показать весь комментарий
04.10.2025 18:09 Ответить

слава пастору!
показать весь комментарий
04.10.2025 18:01 Ответить
Боже як приємно згадати це Імено. Кривавий Пастор це тобі не Зелена Дрисня
показать весь комментарий
04.10.2025 18:08 Ответить
👍100%
показать весь комментарий
04.10.2025 18:15 Ответить
зря старається Пастор - бидло книжок не читає.
показать весь комментарий
04.10.2025 18:17 Ответить
Це та людина, яка в 2014 році профукала все, що було можна. Не прислухався до народної мудрості "Не можеш срати, не мучай дупу!". І не варто було очікувати від колишнього комсомольського чинуші, що він здатний захищати інтереси держави і очолити опір русні.
показать весь комментарий
04.10.2025 18:18 Ответить
Дайош Кривавого Пастора в Уряд Національного Порятунку!
показать весь комментарий
04.10.2025 18:19 Ответить
Оце падло здало Крим без жодного пострiлу
показать весь комментарий
04.10.2025 18:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6Eo_2nVSO2Q
показать весь комментарий
04.10.2025 18:21 Ответить
 
 