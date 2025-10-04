Во Львове представили "Революцию" Турчинова
Во Львове в рамках "Форума Издателей" состоялась презентация новой книги Александра Турчинова "Революция".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам автора, это первая книга историко-документальной трилогии, которая охватывает период с 2006-2007 годов по февраль 2014. Центральным событием книги является Революция Достоинства. "Вторая книга, которая уже готова к печати, - "2014" раскрывает историю оккупации Крыма и рассказывает о начале войны на Донбассе", - отметил Турчинов, рассказав, что третьей книгой является "Война", в которой события разворачиваются с июня 2014 года и до завершения этой страшной войны. "Работа над третьей книгой еще не завершилась, потому что, к сожалению, еще продолжается война".
Александр Турчинов посвятил книгу "Революция" Героям Небесной Сотни, "а также всем неизвестным героям, которые победили жестокий режим, которые шли с палками и щитами против вооруженных автоматами силовиков".
"Победа Революции Достоинства была бы невозможной без подвига этих людей", - подчеркнул автор, добавив, что книга также посвящена и его другу, "настоящему рыцарю Революции, организатору и руководителю Самообороны Майдана, Герою Украины - Андрею Парубию, который, отдав свою жизнь Украине, пополнил ряды Героев Небесной Сотни".
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Захист".
