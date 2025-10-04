Во Львове представили "Революцию" Турчинова. ВИДЕО
Во Львове в рамках "Форума Издателей" состоялась презентация новой книги Александра Турчинова "Революция".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам автора, это первая книга историко-документальной трилогии, которая охватывает период с 2006-2007 годов по февраль 2014. Центральным событием книги является Революция Достоинства. "Вторая книга, которая уже готова к печати, - "2014" раскрывает историю оккупации Крыма и рассказывает о начале войны на Донбассе", - отметил Турчинов, рассказав, что третьей книгой является "Война", в которой события разворачиваются с июня 2014 года и до завершения этой страшной войны. "Работа над третьей книгой еще не завершилась, потому что, к сожалению, еще продолжается война".
Александр Турчинов посвятил книгу "Революция" Героям Небесной Сотни, "а также всем неизвестным героям, которые победили жестокий режим, которые шли с палками и щитами против вооруженных автоматами силовиков".
"Победа Революции Достоинства была бы невозможной без подвига этих людей", - подчеркнул автор, добавив, что книга также посвящена и его другу, "настоящему рыцарю Революции, организатору и руководителю Самообороны Майдана, Герою Украины - Андрею Парубию, который, отдав свою жизнь Украине, пополнил ряды Героев Небесной Сотни".
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Захист".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суперімперіалізм (Частина 3)
https://defence-line.info/?author=2
Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados
https://defence-line.info/?p=5635
Слава Україні! Смерть, московитам окупантам!
тому і маємо!
боголюбский знищів київ 1169!
батий знищів київ у 1240 році!
з тих пір українська нація існує бореться, та процвітає!
2025 київ під постійними атаками дронів, ракет, балістики!
українська нація процвітає!!!!!!!
але завтра, ми відродимось!
що, вже було багато разів. за багатостраждальну історію україни!
і не треба зайобувати підарське уйобіще!
слава пастору!
Google Search
Google Search
Запит виконано
Спробувати без додатків
Так, Росія була готова до захоплення Криму у 2014 році. Окупація та подальша анексія були не спонтанним рішенням, а частиною довготривалої та ретельно спланованої операції, що мала кілька етапів:
1. Довготривала підготовка (з 1990-х років):
Політична та ідеологічна підготовка: Росія готувалася до цього кроку з 1992 року, коли Верховна рада РФ визнала недійсним указ 1954 року про включення Криму до складу УРСР. Після Помаранчевої революції 2004 року Росія посилила ідеологічну роботу та підживлювала проросійські настрої серед місцевого населення.
Військова присутність: Постійна присутність Чорноморського флоту РФ на території Криму (зокрема в Севастополі) створювала постійну військову загрозу. У 2010 році Росія посилила свої військові угруповання на півострові, порушуючи угоди 1997 року, які обмежували оновлення озброєння. Росія мала право тримати в Криму до 25 тисяч військових.
2. Безпосередня підготовка (з осені 2013 року):
Перекидання ресурсів: За свідченнями, безпосередня підготовка почалася восени 2013 року. Наприклад, у листопаді на російську базу в Гвардійському було завезено значно більше авіаційного гасу, ніж зазвичай, для літаків, які мали прибути в лютому 2014 року.
Військові маневри: За кілька днів до вторгнення Президент РФ оголосив позачергові загальновійськові навчання біля східних кордонів України.
Приведення військ у бойову готовність: 22 лютого 2014 року вся система управління Південного військового округу ЗС РФ була приведена в повну бойову готовність.
Перекидання військ: Росія почала перекидати додаткові війська до Криму ще з початку лютого 2014 року. 24 лютого кораблі ВМФ РФ, що охороняли Сочинську Олімпіаду, прийняли на борт у Новоросійську "зелених чоловічків" (військовослужбовців без розпізнавальних знаків) та бойову техніку і взяли курс на Севастополь.
3. Початок операції:
Військова окупація розпочалася 20 лютого 2014 року, коли було зафіксовано перекидання додаткових військових та парамілітарних підрозділів РФ.
У Севастополі та Сімферополі російські спецслужби організували антиукраїнські мітинги.
27 лютого озброєні люди без знаків розрізнення ("зелені чоловічки") захопили будівлі місцевих органів влади в Сімферополі.
Протягом березня російські військові та парамілітарні формування захопили головні військові об'єкти та адміністративні будівлі, а чисельність російських військових зросла до 20 тисяч.
Сам президент РФ Володимир Путін пізніше визнав, що наказав "працювати над поверненням Криму до складу Росії" вже на початку лютого 2014 року. Події на Євромайдані стали лише приводом для реалізації вже готового плану.
Дайте книгу в продаж через інтернет,бо в книжкові магазини мало хто ходить