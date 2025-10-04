РУС
Во Львове представили "Революцию" Турчинова. ВИДЕО

Во Львове в рамках "Форума Издателей" состоялась презентация новой книги Александра Турчинова "Революция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам автора, это первая книга историко-документальной трилогии, которая охватывает период с 2006-2007 годов по февраль 2014. Центральным событием книги является Революция Достоинства. "Вторая книга, которая уже готова к печати, - "2014" раскрывает историю оккупации Крыма и рассказывает о начале войны на Донбассе", - отметил Турчинов, рассказав, что третьей книгой является "Война", в которой события разворачиваются с июня 2014 года и до завершения этой страшной войны. "Работа над третьей книгой еще не завершилась, потому что, к сожалению, еще продолжается война".

Александр Турчинов посвятил книгу "Революция" Героям Небесной Сотни, "а также всем неизвестным героям, которые победили жестокий режим, которые шли с палками и щитами против вооруженных автоматами силовиков".

"Победа Революции Достоинства была бы невозможной без подвига этих людей", - подчеркнул автор, добавив, что книга также посвящена и его другу, "настоящему рыцарю Революции, организатору и руководителю Самообороны Майдана, Герою Украины - Андрею Парубию, который, отдав свою жизнь Украине, пополнил ряды Героев Небесной Сотни".

Презентация книги Турчинова

Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Захист".

+14
Боже як приємно згадати це Імено. Кривавий Пастор це тобі не Зелена Дрисня
04.10.2025 18:08 Ответить
+12
Пороху треба було юзать адмін ресурс, а не грати з дегенератами в демократію під час війни. Щей на стадіон поперся, що клован об нього ноги витер. Фатальна помилка, як на мене
04.10.2025 18:01 Ответить
+11
дякуємо Вам пан Турчинов !!!❤️ ...
04.10.2025 17:55 Ответить
Господи ,прямо якась надія відроджується , шо досі є ті хто захистив і захищає народ та ЗСУ !!! ...
04.10.2025 17:54 Ответить
Памятаймо про Україну та її Історію!
Суперімперіалізм (Частина 3)

https://defence-line.info/?author=2

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados

https://defence-line.info/?p=5635
Слава Україні! Смерть, московитам окупантам!
04.10.2025 18:06 Ответить
дякуємо Вам пан Турчинов !!!❤️ ...
04.10.2025 17:55 Ответить
Турчинов отличный парень, но не мастер разговорного жанра, хорошо если на бумаге он излагает свои мысли получше чем говорит.
04.10.2025 18:41 Ответить
Після подій 2014 року поважаю Турчинова.
04.10.2025 17:55 Ответить
Ти дебіл!!Крим був зданий кацапам до Турчинова.
04.10.2025 18:20 Ответить
З моменту підписання договору перебування кацапокорит в Севастополі
04.10.2025 18:30 Ответить
Тупому важко пояснити,бо мозкова діяльність відсутня
04.10.2025 18:41 Ответить
04.10.2025 19:02 Ответить
"армия в Крыму" в большинстве своем перешла на сторону врага(36-я бригада береговой обороны, самое крупное соединение ВСУ на полуострове-тоже). Защищать оказалось некому. "Заслуга" в этом совсем не Турчинова.
04.10.2025 18:27 Ответить
Починати тоді бойові дії в Криму було б самогубством для України на той момент. І росія цього самогубства чекала. Тільки необізнаність реального стану справ, заважає зробити інший висновок.
04.10.2025 19:01 Ответить
Пастору краще лишній раз не муляти наші владі і кацапам очі , а то може піти за Парубіем і Фаріон. для кацапів він один із головних ворогів.
04.10.2025 17:56 Ответить
Доречі, єдиний гідний президент. Хоч і ВО
04.10.2025 17:56 Ответить
нє, ну розумний дядька, але просрали все коломойскому!
тому і маємо!
04.10.2025 17:56 Ответить
Пороху треба було юзать адмін ресурс, а не грати з дегенератами в демократію під час війни. Щей на стадіон поперся, що клован об нього ноги витер. Фатальна помилка, як на мене
04.10.2025 18:01 Ответить
Порох вів Україну до демократії, але бидлу Сраліна і поржати подавай...
04.10.2025 18:12 Ответить
Нащо потрібна демократія, якщо вона веде націю до поразки та геноциду? Відправити
04.10.2025 18:14 Ответить
Порошенко мав би створити ядерну та хімічну зброї, та стати авторитарним Лідером. Наша нація не готова до демократії, кожен раз обирає якесь біосміття. Як не кучма так янукєвіч.
04.10.2025 18:13 Ответить
Нє, ну крєпкая рука хазяйствєнніка точно краще ніж війна та разруха
04.10.2025 18:20 Ответить
на завершення вашому потоку свідомості!
боголюбский знищів київ 1169!
батий знищів київ у 1240 році!
з тих пір українська нація існує бореться, та процвітає!
2025 київ під постійними атаками дронів, ракет, балістики!
українська нація процвітає!!!!!!!
04.10.2025 18:26 Ответить
Ми не процвітаємо, смертність у нас велика ще з 91 року, ядерку просрали, мільйони біженців, з яких мало хто повернеться.
04.10.2025 18:32 Ответить
так, сьогодні зараз українців стане менше, фізично!
але завтра, ми відродимось!
що, вже було багато разів. за багатостраждальну історію україни!
і не треба зайобувати підарське уйобіще!
04.10.2025 18:38 Ответить
Україна відроджувалась завдяки високій народжуваності, чого зараз немає, і не буде (без традиціоналізму)
04.10.2025 18:43 Ответить
Якраз на стадіоні Порошенко показав всю нікчемність і підлість квартального недоумка, але рашистська спецоперація по відключенню мізків у значної частини українців мала повний успіх!
04.10.2025 19:04 Ответить
Главная ошибка что он согласился на блок а не на партию и мелкие вожди захотели квот в правительстве и больше их ничего не волновала а про иудушку Авакова я промолчу..
04.10.2025 19:10 Ответить
Мудрили, - яценюк-гройсман-наливайченко, можуть розказати, як вони «намудрили» собі, разом з Генпрокурорами, але на шкоду України!!
показать весь комментарий
04.10.2025 18:09 Ответить

слава пастору!
04.10.2025 18:01 Ответить
Боже як приємно згадати це Імено. Кривавий Пастор це тобі не Зелена Дрисня
04.10.2025 18:08 Ответить
👍100%
04.10.2025 18:15 Ответить
зря старається Пастор - бидло книжок не читає.
04.10.2025 18:17 Ответить
Дайош Кривавого Пастора в Уряд Національного Порятунку!
04.10.2025 18:19 Ответить
кстаті тут до нього є питання. Хто скаже що ми не були готові, так і рашка теж не була готова. якщо що
04.10.2025 18:21 Ответить
Якщо,що,то кацапія над Кримом працювала давно!Крим був по суті лугандон крім татар.Ніхто б в 2014 р не виконав наказ захищати Україну.Щоб це зрозуміти-потрібно було там пожити,а тоді ******* про здачу Криму Турчиновим.Крим молився на раху,мріяв про кацапські пенсії і зарплати.
04.10.2025 18:27 Ответить
Ти читати вмієш??Крім татар!!Прапори які на фото?Більшість за раху топила!!Звідти такі вилупки тупі,як ти?
04.10.2025 18:38 Ответить
Іди накуй тупи клоун.Вибачитись перед імбєцилом-себе не поважати
04.10.2025 18:44 Ответить
тупий ОПівський бот
04.10.2025 18:46 Ответить
Абсолютно так.
04.10.2025 19:24 Ответить
Так, Росія була готова до захоплення Криму у 2014 році. Окупація та подальша анексія були не спонтанним рішенням, а частиною довготривалої та ретельно спланованої операції, що мала кілька етапів:

1. Довготривала підготовка (з 1990-х років):

Політична та ідеологічна підготовка: Росія готувалася до цього кроку з 1992 року, коли Верховна рада РФ визнала недійсним указ 1954 року про включення Криму до складу УРСР. Після Помаранчевої революції 2004 року Росія посилила ідеологічну роботу та підживлювала проросійські настрої серед місцевого населення.

Військова присутність: Постійна присутність Чорноморського флоту РФ на території Криму (зокрема в Севастополі) створювала постійну військову загрозу. У 2010 році Росія посилила свої військові угруповання на півострові, порушуючи угоди 1997 року, які обмежували оновлення озброєння. Росія мала право тримати в Криму до 25 тисяч військових.

2. Безпосередня підготовка (з осені 2013 року):

Перекидання ресурсів: За свідченнями, безпосередня підготовка почалася восени 2013 року. Наприклад, у листопаді на російську базу в Гвардійському було завезено значно більше авіаційного гасу, ніж зазвичай, для літаків, які мали прибути в лютому 2014 року.

Військові маневри: За кілька днів до вторгнення Президент РФ оголосив позачергові загальновійськові навчання біля східних кордонів України.

Приведення військ у бойову готовність: 22 лютого 2014 року вся система управління Південного військового округу ЗС РФ була приведена в повну бойову готовність.

Перекидання військ: Росія почала перекидати додаткові війська до Криму ще з початку лютого 2014 року. 24 лютого кораблі ВМФ РФ, що охороняли Сочинську Олімпіаду, прийняли на борт у Новоросійську "зелених чоловічків" (військовослужбовців без розпізнавальних знаків) та бойову техніку і взяли курс на Севастополь.

3. Початок операції:

Військова окупація розпочалася 20 лютого 2014 року, коли було зафіксовано перекидання додаткових військових та парамілітарних підрозділів РФ.

У Севастополі та Сімферополі російські спецслужби організували антиукраїнські мітинги.

27 лютого озброєні люди без знаків розрізнення ("зелені чоловічки") захопили будівлі місцевих органів влади в Сімферополі.

Протягом березня російські військові та парамілітарні формування захопили головні військові об'єкти та адміністративні будівлі, а чисельність російських військових зросла до 20 тисяч.

Сам президент РФ Володимир Путін пізніше визнав, що наказав "працювати над поверненням Криму до складу Росії" вже на початку лютого 2014 року. Події на Євромайдані стали лише приводом для реалізації вже готового плану.
04.10.2025 18:28 Ответить
Зато ми блд були ГОТОВІ в 2022 році до повномасштабного вторгнення. Не нада мені тут розказувать: Якщо взяти часову парадигму, то 2014 і 2022 АБСОЛЮТНО ТОТОЖНІ. Що тоді що зараз сили +/- були однакові в еквіваленті на той час. Плюс були ще склади хоть жопой жуй снарядів, які ще на той момент не підірвали
04.10.2025 18:33 Ответить
"Розумник".а хто захищав би Крим--СБУ,яке майже все перешло під крило рашки,чи всі силвикі які послідували за СБУ.? Чи може ЗСУ,яких було дієздатних в межах 5000 ,чи з казною в 109000 грн. Ти або пустий балабол,чи ворог
04.10.2025 18:31 Ответить
То елітний зебуїн .Таким дурачкам легко мізки промили,щоб ті клоуна до влади привели
04.10.2025 18:34 Ответить
Кіровоградський полк спецпризначення, на той час головорізи, були шготові видвинутись в Сімферополь і всіх там вирізать. Не було наказу. Це я знаю не з чуток. Велику війну треба було починать в 2014 в Криму. Глядіш зараз би все закінчилось
04.10.2025 18:43 Ответить
В 2014р з Криму вийшло 4тис війскових з 15тис,що там перебували.Включи тепер свою пусту макітру,а потім розповідай дешеві байки .
04.10.2025 18:55 Ответить
Хто замість війни обирає ганьбу в результаті отримує і ганьбу і війну. це ж класика
04.10.2025 18:56 Ответить
04.10.2025 19:03 Ответить
04.10.2025 18:29 Ответить
Респект великому пастору і революціонеру.
Дайте книгу в продаж через інтернет,бо в книжкові магазини мало хто ходить
04.10.2025 18:29 Ответить
https://t.me/voynareal/123369 Грузія повстала: у Тбілісі люди зʼїжджаються зі всієї країни на мітинги проти правлячої проросійської партії - повстанці увірвалися у двір резиденції президента Люди скандують «Революція», тримають грузинські прапори та плакати з антиурядовими слоганами.
04.10.2025 18:33 Ответить
Кожна революція приводила до влади нові обличчя..., які дивились на країну по новому, але усі крали по старому... люди виборювали якісні зміни їх життя, а отримували те саме корупційне болото, що було і до того, лише з новими обличчями у корита...
04.10.2025 18:37 Ответить
04.10.2025 19:04 Ответить
Тоді була Надія. На нових лідерів. На європейську демократичну Україну. А обрали як не 'хазяйствєніка', так квартал. 'Хазяйнуємо, ржемо' ....
04.10.2025 18:54 Ответить
Дякую за презентацію. Було цікаво.
04.10.2025 19:22 Ответить
 
 