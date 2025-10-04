УКР
У Львові презентували "Революцію" Турчинова. ВIДЕО

У Львові в межах "Форум Видавців" відбулася презентація нової книги Олександра Турчинова "Революція".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами автора, це перша книга історико-документальної трилогії, яка охоплює період з 2006-2007 років по лютий 2014. Центральною подією книги є Революція Гідності. "Друга книга, яка вже готова до друку, – "2014" розкриває історію окупації Криму та розповідає про початок війни на Донбасі", – зазначив Турчинов, розповівши, що третьою книгою є — "Війна", в якій події розгортаються з червня 2014 року і до завершення цієї страшної війни. "Робота над третьою книгою ще не завершилась, тому що, на жаль, ще триває війна".

Олександр Турчинов присвятив книгу "Революція" Героям Небесної Сотні "а також усім невідомим героям, які перемогли жорстокий режим, які йшли з палицями та щитами проти озброєних автоматами силовиків".

"Перемога Революції Гідності була б неможливою без подвигу цих людей", – наголосив автор, додавши що книга також присвячена і його другу, "справжньому лицарю Революції, організатору та керівнику Самооборони Майдану, Герою України – Андрію Парубію, який, віддавши своє життя Україні, поповнив лави Героїв Небесної Сотні".

Презентація книги Турчинова Революція

Про все це дивіться в новому випуску програми "Захист".

Боже як приємно згадати це Імено. Кривавий Пастор це тобі не Зелена Дрисня
дякуємо Вам пан Турчинов !!!❤️ ...
Господи ,прямо якась надія відроджується , шо досі є ті хто захистив і захищає народ та ЗСУ !!! ...
Господи ,прямо якась надія відроджується , шо досі є ті хто захистив і захищає народ та ЗСУ !!! ...
Памятаймо про Україну та її Історію!
Суперімперіалізм (Частина 3)

https://defence-line.info/?author=2

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados

https://defence-line.info/?p=5635
Слава Україні! Смерть, московитам окупантам!
дякуємо Вам пан Турчинов !!!❤️ ...
Турчинов отличный парень, но не мастер разговорного жанра, хорошо если на бумаге он излагает свои мысли получше чем говорит.
Після подій 2014 року поважаю Турчинова.
Ти дебіл!!Крим був зданий кацапам до Турчинова.
З моменту підписання договору перебування кацапокорит в Севастополі
Тупому важко пояснити,бо мозкова діяльність відсутня
"армия в Крыму" в большинстве своем перешла на сторону врага(36-я бригада береговой обороны, самое крупное соединение ВСУ на полуострове-тоже). Защищать оказалось некому. "Заслуга" в этом совсем не Турчинова.
Починати тоді бойові дії в Криму було б самогубством для України на той момент. І росія цього самогубства чекала. Тільки необізнаність реального стану справ, заважає зробити інший висновок.
Пастору краще лишній раз не муляти наші владі і кацапам очі , а то може піти за Парубіем і Фаріон. для кацапів він один із головних ворогів.
Доречі, єдиний гідний президент. Хоч і ВО
нє, ну розумний дядька, але просрали все коломойскому!
тому і маємо!
Пороху треба було юзать адмін ресурс, а не грати з дегенератами в демократію під час війни. Щей на стадіон поперся, що клован об нього ноги витер. Фатальна помилка, як на мене
Порох вів Україну до демократії, але бидлу Сраліна і поржати подавай...
Нащо потрібна демократія, якщо вона веде націю до поразки та геноциду? Відправити
Порошенко мав би створити ядерну та хімічну зброї, та стати авторитарним Лідером. Наша нація не готова до демократії, кожен раз обирає якесь біосміття. Як не кучма так янукєвіч.
Нє, ну крєпкая рука хазяйствєнніка точно краще ніж війна та разруха
на завершення вашому потоку свідомості!
боголюбский знищів київ 1169!
батий знищів київ у 1240 році!
з тих пір українська нація існує бореться, та процвітає!
2025 київ під постійними атаками дронів, ракет, балістики!
українська нація процвітає!!!!!!!
Ми не процвітаємо, смертність у нас велика ще з 91 року, ядерку просрали, мільйони біженців, з яких мало хто повернеться.
так, сьогодні зараз українців стане менше, фізично!
але завтра, ми відродимось!
що, вже було багато разів. за багатостраждальну історію україни!
і не треба зайобувати підарське уйобіще!
Україна відроджувалась завдяки високій народжуваності, чого зараз немає, і не буде (без традиціоналізму)
Якраз на стадіоні Порошенко показав всю нікчемність і підлість квартального недоумка, але рашистська спецоперація по відключенню мізків у значної частини українців мала повний успіх!
Главная ошибка что он согласился на блок а не на партию и мелкие вожди захотели квот в правительстве и больше их ничего не волновала а про иудушку Авакова я промолчу..
Мудрили, - яценюк-гройсман-наливайченко, можуть розказати, як вони «намудрили» собі, разом з Генпрокурорами, але на шкоду України!!
слава пастору!
Боже як приємно згадати це Імено. Кривавий Пастор це тобі не Зелена Дрисня
👍100%
зря старається Пастор - бидло книжок не читає.
Дайош Кривавого Пастора в Уряд Національного Порятунку!
кстаті тут до нього є питання. Хто скаже що ми не були готові, так і рашка теж не була готова. якщо що
Якщо,що,то кацапія над Кримом працювала давно!Крим був по суті лугандон крім татар.Ніхто б в 2014 р не виконав наказ захищати Україну.Щоб це зрозуміти-потрібно було там пожити,а тоді ******* про здачу Криму Турчиновим.Крим молився на раху,мріяв про кацапські пенсії і зарплати.
Ти читати вмієш??Крім татар!!Прапори які на фото?Більшість за раху топила!!Звідти такі вилупки тупі,як ти?
тупий ОПівський бот
Абсолютно так.
Так, Росія була готова до захоплення Криму у 2014 році. Окупація та подальша анексія були не спонтанним рішенням, а частиною довготривалої та ретельно спланованої операції, що мала кілька етапів:

1. Довготривала підготовка (з 1990-х років):

Політична та ідеологічна підготовка: Росія готувалася до цього кроку з 1992 року, коли Верховна рада РФ визнала недійсним указ 1954 року про включення Криму до складу УРСР. Після Помаранчевої революції 2004 року Росія посилила ідеологічну роботу та підживлювала проросійські настрої серед місцевого населення.

Військова присутність: Постійна присутність Чорноморського флоту РФ на території Криму (зокрема в Севастополі) створювала постійну військову загрозу. У 2010 році Росія посилила свої військові угруповання на півострові, порушуючи угоди 1997 року, які обмежували оновлення озброєння. Росія мала право тримати в Криму до 25 тисяч військових.

2. Безпосередня підготовка (з осені 2013 року):

Перекидання ресурсів: За свідченнями, безпосередня підготовка почалася восени 2013 року. Наприклад, у листопаді на російську базу в Гвардійському було завезено значно більше авіаційного гасу, ніж зазвичай, для літаків, які мали прибути в лютому 2014 року.

Військові маневри: За кілька днів до вторгнення Президент РФ оголосив позачергові загальновійськові навчання біля східних кордонів України.

Приведення військ у бойову готовність: 22 лютого 2014 року вся система управління Південного військового округу ЗС РФ була приведена в повну бойову готовність.

Перекидання військ: Росія почала перекидати додаткові війська до Криму ще з початку лютого 2014 року. 24 лютого кораблі ВМФ РФ, що охороняли Сочинську Олімпіаду, прийняли на борт у Новоросійську "зелених чоловічків" (військовослужбовців без розпізнавальних знаків) та бойову техніку і взяли курс на Севастополь.

3. Початок операції:

Військова окупація розпочалася 20 лютого 2014 року, коли було зафіксовано перекидання додаткових військових та парамілітарних підрозділів РФ.

У Севастополі та Сімферополі російські спецслужби організували антиукраїнські мітинги.

27 лютого озброєні люди без знаків розрізнення ("зелені чоловічки") захопили будівлі місцевих органів влади в Сімферополі.

Протягом березня російські військові та парамілітарні формування захопили головні військові об'єкти та адміністративні будівлі, а чисельність російських військових зросла до 20 тисяч.

Сам президент РФ Володимир Путін пізніше визнав, що наказав "працювати над поверненням Криму до складу Росії" вже на початку лютого 2014 року. Події на Євромайдані стали лише приводом для реалізації вже готового плану.
Зато ми блд були ГОТОВІ в 2022 році до повномасштабного вторгнення. Не нада мені тут розказувать: Якщо взяти часову парадигму, то 2014 і 2022 АБСОЛЮТНО ТОТОЖНІ. Що тоді що зараз сили +/- були однакові в еквіваленті на той час. Плюс були ще склади хоть жопой жуй снарядів, які ще на той момент не підірвали
"Розумник".а хто захищав би Крим--СБУ,яке майже все перешло під крило рашки,чи всі силвикі які послідували за СБУ.? Чи може ЗСУ,яких було дієздатних в межах 5000 ,чи з казною в 109000 грн. Ти або пустий балабол,чи ворог
То елітний зебуїн .Таким дурачкам легко мізки промили,щоб ті клоуна до влади привели
Кіровоградський полк спецпризначення, на той час головорізи, були шготові видвинутись в Сімферополь і всіх там вирізать. Не було наказу. Це я знаю не з чуток. Велику війну треба було починать в 2014 в Криму. Глядіш зараз би все закінчилось
В 2014р з Криму вийшло 4тис війскових з 15тис,що там перебували.Включи тепер свою пусту макітру,а потім розповідай дешеві байки .
Хто замість війни обирає ганьбу в результаті отримує і ганьбу і війну. це ж класика
Респект великому пастору і революціонеру.
Дайте книгу в продаж через інтернет,бо в книжкові магазини мало хто ходить
https://t.me/voynareal/123369 Грузія повстала: у Тбілісі люди зʼїжджаються зі всієї країни на мітинги проти правлячої проросійської партії - повстанці увірвалися у двір резиденції президента Люди скандують «Революція», тримають грузинські прапори та плакати з антиурядовими слоганами.
Це добре !
Кожна революція приводила до влади нові обличчя..., які дивились на країну по новому, але усі крали по старому... люди виборювали якісні зміни їх життя, а отримували те саме корупційне болото, що було і до того, лише з новими обличчями у корита...
Тоді була Надія. На нових лідерів. На європейську демократичну Україну. А обрали як не 'хазяйствєніка', так квартал. 'Хазяйнуємо, ржемо' ....
Дякую за презентацію. Було цікаво.
