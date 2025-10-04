У Львові презентували "Революцію" Турчинова. ВIДЕО
У Львові в межах "Форум Видавців" відбулася презентація нової книги Олександра Турчинова "Революція".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами автора, це перша книга історико-документальної трилогії, яка охоплює період з 2006-2007 років по лютий 2014. Центральною подією книги є Революція Гідності. "Друга книга, яка вже готова до друку, – "2014" розкриває історію окупації Криму та розповідає про початок війни на Донбасі", – зазначив Турчинов, розповівши, що третьою книгою є — "Війна", в якій події розгортаються з червня 2014 року і до завершення цієї страшної війни. "Робота над третьою книгою ще не завершилась, тому що, на жаль, ще триває війна".
Олександр Турчинов присвятив книгу "Революція" Героям Небесної Сотні "а також усім невідомим героям, які перемогли жорстокий режим, які йшли з палицями та щитами проти озброєних автоматами силовиків".
"Перемога Революції Гідності була б неможливою без подвигу цих людей", – наголосив автор, додавши що книга також присвячена і його другу, "справжньому лицарю Революції, організатору та керівнику Самооборони Майдану, Герою України – Андрію Парубію, який, віддавши своє життя Україні, поповнив лави Героїв Небесної Сотні".
Про все це дивіться в новому випуску програми "Захист".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суперімперіалізм (Частина 3)
https://defence-line.info/?author=2
Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados
https://defence-line.info/?p=5635
Слава Україні! Смерть, московитам окупантам!
тому і маємо!
боголюбский знищів київ 1169!
батий знищів київ у 1240 році!
з тих пір українська нація існує бореться, та процвітає!
2025 київ під постійними атаками дронів, ракет, балістики!
українська нація процвітає!!!!!!!
але завтра, ми відродимось!
що, вже було багато разів. за багатостраждальну історію україни!
і не треба зайобувати підарське уйобіще!
слава пастору!
Google Search
Google Search
Запит виконано
Спробувати без додатків
Так, Росія була готова до захоплення Криму у 2014 році. Окупація та подальша анексія були не спонтанним рішенням, а частиною довготривалої та ретельно спланованої операції, що мала кілька етапів:
1. Довготривала підготовка (з 1990-х років):
Політична та ідеологічна підготовка: Росія готувалася до цього кроку з 1992 року, коли Верховна рада РФ визнала недійсним указ 1954 року про включення Криму до складу УРСР. Після Помаранчевої революції 2004 року Росія посилила ідеологічну роботу та підживлювала проросійські настрої серед місцевого населення.
Військова присутність: Постійна присутність Чорноморського флоту РФ на території Криму (зокрема в Севастополі) створювала постійну військову загрозу. У 2010 році Росія посилила свої військові угруповання на півострові, порушуючи угоди 1997 року, які обмежували оновлення озброєння. Росія мала право тримати в Криму до 25 тисяч військових.
2. Безпосередня підготовка (з осені 2013 року):
Перекидання ресурсів: За свідченнями, безпосередня підготовка почалася восени 2013 року. Наприклад, у листопаді на російську базу в Гвардійському було завезено значно більше авіаційного гасу, ніж зазвичай, для літаків, які мали прибути в лютому 2014 року.
Військові маневри: За кілька днів до вторгнення Президент РФ оголосив позачергові загальновійськові навчання біля східних кордонів України.
Приведення військ у бойову готовність: 22 лютого 2014 року вся система управління Південного військового округу ЗС РФ була приведена в повну бойову готовність.
Перекидання військ: Росія почала перекидати додаткові війська до Криму ще з початку лютого 2014 року. 24 лютого кораблі ВМФ РФ, що охороняли Сочинську Олімпіаду, прийняли на борт у Новоросійську "зелених чоловічків" (військовослужбовців без розпізнавальних знаків) та бойову техніку і взяли курс на Севастополь.
3. Початок операції:
Військова окупація розпочалася 20 лютого 2014 року, коли було зафіксовано перекидання додаткових військових та парамілітарних підрозділів РФ.
У Севастополі та Сімферополі російські спецслужби організували антиукраїнські мітинги.
27 лютого озброєні люди без знаків розрізнення ("зелені чоловічки") захопили будівлі місцевих органів влади в Сімферополі.
Протягом березня російські військові та парамілітарні формування захопили головні військові об'єкти та адміністративні будівлі, а чисельність російських військових зросла до 20 тисяч.
Сам президент РФ Володимир Путін пізніше визнав, що наказав "працювати над поверненням Криму до складу Росії" вже на початку лютого 2014 року. Події на Євромайдані стали лише приводом для реалізації вже готового плану.
Дайте книгу в продаж через інтернет,бо в книжкові магазини мало хто ходить