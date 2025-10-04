"Укрзализныця" запускает ежедневный рейс Киев — Бухарест
С 10 октября "Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение между Украиной и Румынией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство развития громад и территорий Украины.
Маршрут
Киев - Винница - Жмеринка - Могилев-Подольский - Велчинец - Унгены - Яссы - Бухарест.
Расписание движения
Отправление из Киева - 06:30, прибытие в Бухарест - 06:47 следующего дня.
В обратном направлении - из Бухареста в 19:10, в Киев в 19:41 следующего дня.
Поезд будет прибывать на центральный вокзал Бухареста - Gara de Nord. С этого вокзала регулярно курсируют скоростные электрички до аэропорта.
Стоимость
Стоимость билета в купейном вагоне - примерно 3800 грн. Купить билеты уже можно в приложении или на сайте "Укрзализныци".
"Запуск маршрута - это еще один шаг к интеграции Украины в европейское транспортное пространство", - говорится в сообщении.
