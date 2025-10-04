РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9774 посетителя онлайн
Новости Поезд Киев-Бухарест
949 9

"Укрзализныця" запускает ежедневный рейс Киев — Бухарест

железная дорога,поезд,евроколейка

С 10 октября "Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение между Украиной и Румынией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство развития громад и территорий Украины.

Маршрут

Киев - Винница - Жмеринка - Могилев-Подольский - Велчинец - Унгены - Яссы - Бухарест.

Расписание движения

Отправление из Киева - 06:30, прибытие в Бухарест - 06:47 следующего дня.
В обратном направлении - из Бухареста в 19:10, в Киев в 19:41 следующего дня.

Поезд будет прибывать на центральный вокзал Бухареста - Gara de Nord. С этого вокзала регулярно курсируют скоростные электрички до аэропорта.

Также читайте: Румыния и Украина планируют совместное производство дронов для НАТО

Стоимость

Стоимость билета в купейном вагоне - примерно 3800 грн. Купить билеты уже можно в приложении или на сайте "Укрзализныци".

"Запуск маршрута - это еще один шаг к интеграции Украины в европейское транспортное пространство", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

поезд (1045) Румыния (1172) Укрзализныця (2811)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.10.2025 18:29 Ответить
👍
показать весь комментарий
04.10.2025 18:36 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 18:37 Ответить
О май гад!
Перед ніччю побачити таке.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:19 Ответить

хоч безуглу без трусів побачити?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:27 Ответить
дорого для пересичного украинца,
показать весь комментарий
04.10.2025 19:08 Ответить
На ваших болотах бензин вже з'явився? А по якій ціні для прастого народа?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:37 Ответить
Приблизно 3800, це насправді 3978 грн.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:19 Ответить
Це все міняє! Берем!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:21 Ответить
 
 