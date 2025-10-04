"Укрзалізниця" запускає щоденний рейс Київ – Бухарест
З 10 жовтня "Укрзалізниця" запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.
Маршрут
Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.
Розклад руху
Відправлення з Києва – 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.
У зворотному напрямку – з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.
Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.
Вартість
Вартість квитка у купейному вагоні — приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті Укрзалізниці.
"Запуск маршруту — це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір", - ідеться в повідомленні.
