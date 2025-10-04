УКР
859 9

"Укрзалізниця" запускає щоденний рейс Київ – Бухарест

З 10 жовтня "Укрзалізниця" запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Маршрут

Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.

Розклад руху

 Відправлення з Києва – 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.
У зворотному напрямку – з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Також читайте: Румунія та Україна планують спільне виробництво дронів для НАТО

Вартість

Вартість квитка у купейному вагоні — приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті Укрзалізниці. 

"Запуск маршруту — це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір", - ідеться в повідомленні.

Автор: 

потяг (2037) Румунія (1254) Укрзалізниця (7076)
