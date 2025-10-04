С начала суток произошло 143 боевых столкновения: самые горячие бои идут на Донбассе и Харьковщине

Сегодня оккупанты нанесли 57 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3890 дронов-камикадзе и осуществили 3013 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отражали шесть атак россиян, две из которых еще продолжаются. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 20 управляемых авиабомб и совершил 154 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Синельниково, Колодязного и Кутьковки, еще одна такая продолжается.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка, бои продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Редкодуб, Среднее, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечино.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополье, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 44 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филия и в направлении Мирнограда. В двух локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 126 оккупантов, из них 79 - безвозвратно. Также уничтожено 33 БПЛА, один автомобиль, кроме этого украинские воины поразили семь укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 23 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Сичневое, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализничному.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял три попытки прорвать оборону наших защитников, получил отпор. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Одрадокаменка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

