РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7765 посетителей онлайн
Новости Фото Учения стран НАТО
3 112 14

Украинские специалисты успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время международного обмена опытом украинские пилоты БПЛА успешно сбили датский дрон, демонстрируя мощность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши".

На демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", - говорится в сообщении.

Сбитие было зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты получили десятки вопросов от иностранных коллег.

"Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам, укрепляя обороноспособность Европы", - отметили в Генштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша открыла Camp Jomsborg - центр НАТО для обучения украинских военных

Украинские дроны поразили Европу:
Украинские дроны поразили Европу:
Украинские дроны поразили Европу:
Украинские дроны поразили Европу:

Генштаб ВС (7037) Дания (668) военные учения (3502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
населення яке готується до війни - розумне.
населення, яке перед війною маринує "шашлики на майскіє" - тупе

не переплутай !

.
показать весь комментарий
04.10.2025 12:05 Ответить
+7
"Краще один раз побачить, ніж сто разів, почуть...". Побачили... Надіюсь, ЗАДУМАЛИСЯ...
показать весь комментарий
04.10.2025 11:55 Ответить
+4
Хай показують на реальних об'єктах - там як раз якась аквафрешна ×уйня плавє у водах Данії, 100% давно зайве живе.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Краще один раз побачить, ніж сто разів, почуть...". Побачили... Надіюсь, ЗАДУМАЛИСЯ...
показать весь комментарий
04.10.2025 11:55 Ответить
Помогли бы сбивать кацапские дроны. А то Нью-Йорк Таймс пишет, что безмозглое население Дании скупает все и готовится к войне.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:56 Ответить
населення яке готується до війни - розумне.
населення, яке перед війною маринує "шашлики на майскіє" - тупе

не переплутай !

.
показать весь комментарий
04.10.2025 12:05 Ответить
Українські фахівці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії, - Генштаб. Джерело: https://censor.net/ua/p3577799

В дописі від ГШ розповідь про один з декількох.
Є припущення (сподівання), що решта з тих декількох знешкоджених - "невідомі" (кацапські)
показать весь комментарий
04.10.2025 12:08 Ответить
Хай показують на реальних об'єктах - там як раз якась аквафрешна ×уйня плавє у водах Данії, 100% давно зайве живе.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:57 Ответить
Вона десь по пʼяні "кинула якоря" у данські територіальні води, і тепер його мабуть шукає, вже тиждень знайти не може...
показать весь комментарий
04.10.2025 12:11 Ответить
👀 Світ зустрічає Альянс, потужніший ніж НАТО: договір «Пукпук» (Pukpuk treaty) ратифікували Папуа-Нова Гвінея та Австралія.
показать весь комментарий
04.10.2025 12:06 Ответить
Тепер, і на ************ операторів цих дронів, є можливість подивитися!?!?!
показать весь комментарий
04.10.2025 12:09 Ответить
Борьба с реальным противником не совсем то, что происходит на учениях в полигонных условиях
показать весь комментарий
04.10.2025 12:40 Ответить
Фахівці Даніі не мають бажання переймати досвід в Украіні? Наших, які би принесли користь у війні, направили куй знає куди.
показать весь комментарий
04.10.2025 12:43 Ответить
Чим ракета за мільон євро, так краще дрон за 10 тис. євро. А там нехай росіяни щось запускають, їм це дорожче буде
показать весь комментарий
04.10.2025 12:43 Ответить
Тобто, в той час, як населення України щодня потерпає від атак мордорських дронів, найвеличніше відряджає сили і засоби (і певно, що найкращі) на прикриття країн НАТО? Щось цей сюр в голові не вкладаєтся...
показать весь комментарий
04.10.2025 12:59 Ответить
Європейці дуже допомогли нам. А ми їм відшкодовуємо , чим можемо - досвідом
показать весь комментарий
04.10.2025 13:09 Ответить
значить в тебе така голова...
показать весь комментарий
04.10.2025 13:29 Ответить
 
 