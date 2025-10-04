Украинские специалисты успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время международного обмена опытом украинские пилоты БПЛА успешно сбили датский дрон, демонстрируя мощность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши".

На демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", - говорится в сообщении.

Сбитие было зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты получили десятки вопросов от иностранных коллег.

"Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам, укрепляя обороноспособность Европы", - отметили в Генштабе.

