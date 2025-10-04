Украинские специалисты успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время международного обмена опытом украинские пилоты БПЛА успешно сбили датский дрон, демонстрируя мощность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши".
На демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", - говорится в сообщении.
Сбитие было зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты получили десятки вопросов от иностранных коллег.
"Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам, укрепляя обороноспособность Европы", - отметили в Генштабе.
населення, яке перед війною маринує "шашлики на майскіє" - тупе
не переплутай !
.
В дописі від ГШ розповідь про один з декількох.
Є припущення (сподівання), що решта з тих декількох знешкоджених - "невідомі" (кацапські)