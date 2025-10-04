Українські фахівці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Під час міжнародного обміну досвідом українські пілоти БПЛА успішно збили данський дрон, демонструючи потужність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштаб ЗСУ.
"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши".
На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами", - йдеться в повідомленні.
Збиття було зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти отримали десятки запитань від іноземних колег.
"Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам, зміцнюючи обороноздатність Європи", - зазначили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
населення, яке перед війною маринує "шашлики на майскіє" - тупе
не переплутай !
.
В дописі від ГШ розповідь про один з декількох.
Є припущення (сподівання), що решта з тих декількох знешкоджених - "невідомі" (кацапські)