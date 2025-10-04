Українські фахівці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Під час міжнародного обміну досвідом українські пілоти БПЛА успішно збили данський дрон, демонструючи потужність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштаб ЗСУ.

"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши".

На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами", - йдеться в повідомленні.

Збиття було зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти отримали десятки запитань від іноземних колег.

"Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам, зміцнюючи обороноздатність Європи", - зазначили у Генштабі.

