Українські фахівці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Під час міжнародного обміну досвідом українські пілоти БПЛА успішно збили данський дрон, демонструючи потужність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштаб ЗСУ.

"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши".

На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами",  - йдеться в повідомленні.

Збиття було зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти отримали десятки запитань від іноземних колег.

"Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам, зміцнюючи обороноздатність Європи", - зазначили у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща відкрила Camp Jomsborg – центр НАТО для навчання українських військових

Українські дрони вразили Європу:
Генштаб ЗС (7350) Данія (869) військові навчання (2822)
"Краще один раз побачить, ніж сто разів, почуть...". Побачили... Надіюсь, ЗАДУМАЛИСЯ...
показати весь коментар
04.10.2025 11:55 Відповісти
Помогли бы сбивать кацапские дроны. А то Нью-Йорк Таймс пишет, что безмозглое население Дании скупает все и готовится к войне.
показати весь коментар
04.10.2025 11:56 Відповісти
населення яке готується до війни - розумне.
населення, яке перед війною маринує "шашлики на майскіє" - тупе

не переплутай !

.
показати весь коментар
04.10.2025 12:05 Відповісти
В дописі від ГШ розповідь про один з декількох.
Є припущення (сподівання), що решта з тих декількох знешкоджених - "невідомі" (кацапські)
показати весь коментар
04.10.2025 12:08 Відповісти
Хай показують на реальних об'єктах - там як раз якась аквафрешна ×уйня плавє у водах Данії, 100% давно зайве живе.
показати весь коментар
04.10.2025 11:57 Відповісти
Вона десь по пʼяні "кинула якоря" у данські територіальні води, і тепер його мабуть шукає, вже тиждень знайти не може...
показати весь коментар
04.10.2025 12:11 Відповісти
👀 Світ зустрічає Альянс, потужніший ніж НАТО: договір «Пукпук» (Pukpuk treaty) ратифікували Папуа-Нова Гвінея та Австралія.
показати весь коментар
04.10.2025 12:06 Відповісти
Тепер, і на ************ операторів цих дронів, є можливість подивитися!?!?!
показати весь коментар
04.10.2025 12:09 Відповісти
 
 