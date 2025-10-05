В Тбилиси после протестов открыли уголовные дела: 14 полицейских пострадали
Министерство внутренних дел Грузии сообщило об открытии уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса после событий возле президентского дворца в Тбилиси.
Дела касаются:
- нападения на полицейских;
- призывов к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;
- повреждения или уничтожения имущества;
- организации и участия в групповом насилии;
- попытки захвата или блокирования стратегических объектов.
По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, в результате действий протестующих пострадали 14 сотрудников МВД. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Напомним, вечером 4 октября в центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собралась большая антиправительственная акция протеста. Акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения после того, как группа протестующих попытались зайти в президентскую резиденцию.
