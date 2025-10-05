РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Протесты в Грузии
1 401 6

В Тбилиси после протестов открыли уголовные дела: 14 полицейских пострадали

В Тбилиси открыли уголовные дела

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об открытии уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса после событий возле президентского дворца в Тбилиси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Эхо Кавказа.

Дела касаются:

- нападения на полицейских;
- призывов к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;
- повреждения или уничтожения имущества;
- организации и участия в групповом насилии;
- попытки захвата или блокирования стратегических объектов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В день выборов в Грузии люди вышли на протесты - полиция применила водометы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, в результате действий протестующих пострадали 14 сотрудников МВД. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, вечером 4 октября в центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собралась большая антиправительственная акция протеста. Акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения после того, как группа протестующих попытались зайти в президентскую резиденцию.

Автор: 

Грузия (4519) протест (5909) уголовное дело (2439)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Певно беркут з друзей приєхал
показать весь комментарий
04.10.2025 23:51 Ответить
хіба не можно зробити державний трайк ,сидячі на площі і по вулицях ,пити каву чи чай ?не виходячі на роботу ...хай бігають силовикі між людьми ,а їх кавою пригащати будуть ...
показать весь комментарий
05.10.2025 00:03 Ответить
Можна та силовики не будуть каву пити, вони обов'язково влаштують провокацію. Мало хто знає і в медіа цього не було, що під час на перший погляд мирного Майдану 2004 він був не зовсім мирним - силовики в цивільному з помаранчевими шарфами на шиї і прапорцями в руках банально влаштовували біля будинку профспілок ніби випадкові *********** бійки нападаючи на групи молоді. Таким чином вони намагались втягнути в бійку охорону Майдану, щоб отримати привід для атаки на штаб.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:56 Ответить
я знаю , і бачила це на власні очі ...
показать весь комментарий
05.10.2025 01:02 Ответить
Поліція охороняє громадян, а не владу. Вони не могли постраждати.
показать весь комментарий
05.10.2025 02:19 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 08:41 Ответить
 
 