У Тбілісі після протестів відкрили кримінальні справи: 14 поліцейських постраждали

У Тбілісі відкрили кримінальні справи

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про відкриття кримінального провадження за кількома статтями Кримінального кодексу після подій біля президентського палацу в Тбілісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Эхо Кавказа.

Справи стосуються:

– нападу на поліцейських;
– закликів до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади;
– пошкодження чи знищення майна;
– організації та участі в груповому насильстві;
– спроби захоплення чи блокування стратегічних об’єктів.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Александра Дарахвелідзе, унаслідок дій учасників протесту постраждали 14 співробітників МВС. Один із них перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня в центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами зібралася велика антивладна акція протесту. Акція протесту у Тбілісі переросла у сутички після того, як група протестувальників спробували зайти у президентську резиденцію.

Певно беркут з друзей приєхал
04.10.2025 23:51 Відповісти
хіба не можно зробити державний трайк ,сидячі на площі і по вулицях ,пити каву чи чай ?не виходячі на роботу ...хай бігають силовикі між людьми ,а їх кавою пригащати будуть ...
05.10.2025 00:03 Відповісти
 
 