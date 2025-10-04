У Тбілісі після протестів відкрили кримінальні справи: 14 поліцейських постраждали
Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про відкриття кримінального провадження за кількома статтями Кримінального кодексу після подій біля президентського палацу в Тбілісі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Эхо Кавказа.
Справи стосуються:
– нападу на поліцейських;
– закликів до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади;
– пошкодження чи знищення майна;
– організації та участі в груповому насильстві;
– спроби захоплення чи блокування стратегічних об’єктів.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Александра Дарахвелідзе, унаслідок дій учасників протесту постраждали 14 співробітників МВС. Один із них перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо, увечері 4 жовтня в центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами зібралася велика антивладна акція протесту. Акція протесту у Тбілісі переросла у сутички після того, як група протестувальників спробували зайти у президентську резиденцію.
