У Тбілісі після протестів відкрили кримінальні справи: 14 поліцейських постраждали

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про відкриття кримінального провадження за кількома статтями Кримінального кодексу після подій біля президентського палацу в Тбілісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Эхо Кавказа.

Справи стосуються:

– нападу на поліцейських;

– закликів до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади;

– пошкодження чи знищення майна;

– організації та участі в груповому насильстві;

– спроби захоплення чи блокування стратегічних об’єктів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У день виборів у Грузії люди вийшли на протести - поліція застосувала водомети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами заступника міністра внутрішніх справ Александра Дарахвелідзе, унаслідок дій учасників протесту постраждали 14 співробітників МВС. Один із них перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня в центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами зібралася велика антивладна акція протесту. Акція протесту у Тбілісі переросла у сутички після того, як група протестувальників спробували зайти у президентську резиденцію.