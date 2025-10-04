У день виборів у Грузії люди вийшли на протести - поліція застосувала водомети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами зібралася велика антивладна акція протесту. Акція протесту у Тбілісі переросла у сутички після того, як група протестувальників спробували зайти у президентську резиденцію.

Акція розпочалася з протестної ходи від Тбіліського держуніверситету до будівлі парламенту Грузії.

На мітингу, що зібрався у центрі Тбілісі, зачитали декларацію про те, що влада "Грузинської мрії" "втратила легітимність".

"Національні збори оголошують мирний перехідний період, що забезпечить мирну передачу влади, звільнення демократичних інституцій, негайне поновлення діалогу про вступ у ЄС та захист миру й безпеки в країні", – йдеться у декларації.

Згодом кілька десятків людей пішли до президентської резиденції на вулиці Антонелі і прорвалася у двір. Правоохоронці намагалися розігнати натовп сльозогінним газом. Пізніше біля президентського палацу мобілізували додаткові сили та водомет.

Перед тим в МВС поширили заяву, що акція вийшла за межі закону і силовики почнуть "вживати відповідних заходів".

На площі Орбеліані підпалили барикади.

Тим часом п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дистанціювалася від спроби захоплення президентської резиденції.

"Ця пародія на захоплення президентського палацу могла бути влаштована режимом лише для того, щоб дискредитувати 310 днів мирного протесту грузинського народу", — написала вона в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що в Грузії щойно завершилися муніципальні вибори, від участі в яких відмовились більшість опозиційних партій.

Зранку 4 жовтня в Грузії стартували муніципальні вибори. Грузинам пропонують обрати 2058 депутатів 64 муніципальних рад та 64 мерів. У виборах беруть участь 12 партій, в тому числі правляча проросійська "Грузинська мрія". У 26 містах та муніципалітетах до виборів допустили тільки її кандидатів.

Опозиційні партії бойкотують голосування та вибори загалом. Те саме робить низка прозахідних політичних сил. Головна претензія - політичні репресії влади проти опозиційних політиків та громадянського суспільства.