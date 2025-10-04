УКР
У день виборів у Грузії люди вийшли на протести - поліція застосувала водомети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами зібралася велика антивладна акція протесту. Акція протесту у Тбілісі переросла у сутички після того, як група протестувальників спробували зайти у президентську резиденцію.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", інформує Цензор.НЕТ

Акція розпочалася з протестної ходи від Тбіліського держуніверситету до будівлі парламенту Грузії.

На мітингу, що зібрався у центрі Тбілісі, зачитали декларацію про те, що влада "Грузинської мрії" "втратила легітимність".

"Національні збори оголошують мирний перехідний період, що забезпечить мирну передачу влади, звільнення демократичних інституцій, негайне поновлення діалогу про вступ у ЄС та захист миру й безпеки в країні", – йдеться у декларації.

Також читайте: Лідер "Грузинської мрії" Кірцхалія образився на заяву Зеленського про залежність Грузії від РФ: "Хай спершу промиє рот"

Згодом кілька десятків людей пішли до президентської резиденції на вулиці Антонелі і прорвалася у двір. Правоохоронці намагалися розігнати натовп сльозогінним газом. Пізніше біля президентського палацу мобілізували додаткові сили та водомет.

Президентський палац у Тбілісі

Перед тим в МВС поширили заяву, що акція вийшла за межі закону і силовики почнуть "вживати відповідних заходів".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На площі Орбеліані підпалили барикади.

Тим часом п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дистанціювалася від спроби захоплення президентської резиденції.

"Ця пародія на захоплення президентського палацу могла бути влаштована режимом лише для того, щоб дискредитувати 310 днів мирного протесту грузинського народу", — написала вона в соціальних мережах.

Також читайте: Влада Грузії не допустить повторення в країні українського Майдану, - прем'єр Кобахідзе

Раніше повідомлялося, що в Грузії щойно завершилися муніципальні вибори, від участі в яких відмовились більшість опозиційних партій.

Зранку 4 жовтня в Грузії стартували муніципальні вибори. Грузинам пропонують обрати 2058 депутатів 64 муніципальних рад та 64 мерів. У виборах беруть участь 12 партій, в тому числі правляча проросійська "Грузинська мрія". У 26 містах та муніципалітетах до виборів допустили тільки її кандидатів.

Опозиційні партії бойкотують голосування та вибори загалом. Те саме робить низка прозахідних політичних сил. Головна претензія - політичні репресії влади проти опозиційних політиків та громадянського суспільства.

+4
"Грузії" не стало, коли з влади пішов Каха Бендукідзе... Бо йому надоїло дивиться, як "Міхо І" мостить з неї, собі, "царський трон"...
показати весь коментар
04.10.2025 20:24 Відповісти
+2
Дивно, що зеленський не виказує підтримку грузинському народу, в боротьбі з проросійською владою... і Зелемарафон- як гівна в рот набрав!
показати весь коментар
04.10.2025 20:17 Відповісти
+1
"мрійник" мабуть вже у кремль телефонує. Просить як у 1989-тому...
показати весь коментар
04.10.2025 20:17 Відповісти
Знову у гнр президент **********. очикувано
показати весь коментар
04.10.2025 20:18 Відповісти
Після Міхо Грузії не стало.
показати весь коментар
04.10.2025 20:19 Відповісти
"Грузії" не стало, коли з влади пішов Каха Бендукідзе... Бо йому надоїло дивиться, як "Міхо І" мостить з неї, собі, "царський трон"...
показати весь коментар
04.10.2025 20:24 Відповісти
Маєте право на свою особисту точку зору, якою б вона не була.
показати весь коментар
04.10.2025 20:27 Відповісти
Маю... І її не міняю, з тих самих пір... І моя точка зору підтвердилася подальшими подіями... Бо ми, в Україні, побачили, що Саакашвілі - "політичний авантюрист", а не "державник"... За що і отримав від Порошенка, "підсрачника"...
показати весь коментар
04.10.2025 20:36 Відповісти
Версію, подібну до вашої, я вже колись чув.
показати весь коментар
04.10.2025 20:38 Відповісти
І ЩО?
показати весь коментар
04.10.2025 20:40 Відповісти
Це всього-навсього ваша версія.
показати весь коментар
04.10.2025 20:42 Відповісти
А я що, не маю права на неї?
показати весь коментар
04.10.2025 20:43 Відповісти
Звісно маєте. Якою б вона не була.
показати весь коментар
04.10.2025 20:44 Відповісти
але ж!
де цариця тамара?
де ота жулька сукчаблох зубажіння піввареника?
на справді, самий час!
показати весь коментар
04.10.2025 20:32 Відповісти
прорали ви свою грузію!!!
нема більше сакартвелло!
виключно бєлорасєя! виключно рашагрузі!
показати весь коментар
04.10.2025 20:21 Відповісти
А чому пішли проти президентки Грузії Саломе Зурабашвілі,а не проти премєра Кобахідзе,одного з чільників правлячої Грузинської мрії,яку вважають проросійською-нікого не дивує?
Президент Грузії Саломе Зурабашвілі:
"Ця пародія на захоплення президентського палацу могла бути влаштована режимом лише для того, щоб дискредитувати 310 днів мирного протесту грузинського народу".
показати весь коментар
04.10.2025 20:32 Відповісти
Если грузины хотят быть в ЕС, им придется свергнуть эту власть, как украинцам. Другого пути нет.
показати весь коментар
04.10.2025 20:44 Відповісти
Не до кінця зрозуміло, чи ЄС хоче бачити Грузію та Україну за своїм столом.
показати весь коментар
04.10.2025 20:55 Відповісти
На майбутнє, якщо буде наш майдан: купуйте riot gear або мотоциклетний захист + протигази, тоді мусорня не зможе розганяти.
показати весь коментар
04.10.2025 21:20 Відповісти
 
 