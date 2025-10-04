РУС
Новости Фото Протесты в Грузии
1 919 18

В день выборов в Грузии люди вышли на протесты - полиция применила водометы. ВИДЕО+ФОТО

В центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собралась большая антиправительственная акция протеста. Акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения после того, как группа протестующих попытались зайти в президентскую резиденцию.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", информирует Цензор.НЕТ.

Акция началась с протестного шествия от Тбилисского госуниверситета к зданию парламента Грузии.

На митинге, собравшемся в центре Тбилиси, зачитали декларацию о том, что власть "Грузинской мечты" "потеряла легитимность".

"Национальное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирную передачу власти, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о вступлении в ЕС и защиту мира и безопасности в стране", - говорится в декларации.

Впоследствии несколько десятков человек пошли к президентской резиденции на улице Антонели и прорвалась во двор. Правоохранители пытались разогнать толпу слезоточивым газом. Позже у президентского дворца мобилизовали дополнительные силы и водомет.

Президентский дворец в Тбилиси

Перед тем в МВД распространили заявление, что акция вышла за рамки закона и силовики начнут "принимать соответствующие меры".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На площади Орбелиани подожгли баррикады.

Тем временем пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили дистанцировалась от попытки захвата президентской резиденции.

"Эта пародия на захват президентского дворца могла быть устроена режимом лишь для того, чтобы дискредитировать 310 дней мирного протеста грузинского народа", - написала она в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Грузии только что завершились муниципальные выборы, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий.

Утром 4 октября в Грузии стартовали муниципальные выборы. Грузинам предлагают выбрать 2058 депутатов 64 муниципальных советов и 64 мэров. В выборах участвуют 12 партий, в том числе правящая пророссийская "Грузинская мечта". В 26 городах и муниципалитетах к выборам допустили только ее кандидатов.

Оппозиционные партии бойкотируют голосование и выборы в целом. То же самое делает ряд прозападных политических сил. Главная претензия - политические репрессии власти против оппозиционных политиков и гражданского общества.

Автор: 

выборы (24810) Грузия (4519) протест (5908)
Топ комментарии
+4
"Грузії" не стало, коли з влади пішов Каха Бендукідзе... Бо йому надоїло дивиться, як "Міхо І" мостить з неї, собі, "царський трон"...
показать весь комментарий
04.10.2025 20:24 Ответить
+2
Дивно, що зеленський не виказує підтримку грузинському народу, в боротьбі з проросійською владою... і Зелемарафон- як гівна в рот набрав!
показать весь комментарий
04.10.2025 20:17 Ответить
+1
"мрійник" мабуть вже у кремль телефонує. Просить як у 1989-тому...
показать весь комментарий
04.10.2025 20:17 Ответить
але ж!
де цариця тамара?
де ота жулька сукчаблох зубажіння піввареника?
на справді, самий час!
показать весь комментарий
04.10.2025 20:32 Ответить
прорали ви свою грузію!!!
нема більше сакартвелло!
виключно бєлорасєя! виключно рашагрузі!
показать весь комментарий
04.10.2025 20:21 Ответить
А чому пішли проти президентки Грузії Саломе Зурабашвілі,а не проти премєра Кобахідзе,одного з чільників правлячої Грузинської мрії,яку вважають проросійською-нікого не дивує?
Президент Грузії Саломе Зурабашвілі:
"Ця пародія на захоплення президентського палацу могла бути влаштована режимом лише для того, щоб дискредитувати 310 днів мирного протесту грузинського народу".
показать весь комментарий
04.10.2025 20:32 Ответить
Если грузины хотят быть в ЕС, им придется свергнуть эту власть, как украинцам. Другого пути нет.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:44 Ответить
Не до кінця зрозуміло, чи ЄС хоче бачити Грузію та Україну за своїм столом.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:55 Ответить
На майбутнє, якщо буде наш майдан: купуйте riot gear або мотоциклетний захист + протигази, тоді мусорня не зможе розганяти.
показать весь комментарий
04.10.2025 21:20 Ответить
 
 