В день выборов в Грузии люди вышли на протесты - полиция применила водометы. ВИДЕО+ФОТО

В центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собралась большая антиправительственная акция протеста. Акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения после того, как группа протестующих попытались зайти в президентскую резиденцию.

Акция началась с протестного шествия от Тбилисского госуниверситета к зданию парламента Грузии.

На митинге, собравшемся в центре Тбилиси, зачитали декларацию о том, что власть "Грузинской мечты" "потеряла легитимность".

"Национальное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирную передачу власти, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о вступлении в ЕС и защиту мира и безопасности в стране", - говорится в декларации.

Впоследствии несколько десятков человек пошли к президентской резиденции на улице Антонели и прорвалась во двор. Правоохранители пытались разогнать толпу слезоточивым газом. Позже у президентского дворца мобилизовали дополнительные силы и водомет.

Перед тем в МВД распространили заявление, что акция вышла за рамки закона и силовики начнут "принимать соответствующие меры".

На площади Орбелиани подожгли баррикады.

Тем временем пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили дистанцировалась от попытки захвата президентской резиденции.

"Эта пародия на захват президентского дворца могла быть устроена режимом лишь для того, чтобы дискредитировать 310 дней мирного протеста грузинского народа", - написала она в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Грузии только что завершились муниципальные выборы, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий.

Утром 4 октября в Грузии стартовали муниципальные выборы. Грузинам предлагают выбрать 2058 депутатов 64 муниципальных советов и 64 мэров. В выборах участвуют 12 партий, в том числе правящая пророссийская "Грузинская мечта". В 26 городах и муниципалитетах к выборам допустили только ее кандидатов.

Оппозиционные партии бойкотируют голосование и выборы в целом. То же самое делает ряд прозападных политических сил. Главная претензия - политические репрессии власти против оппозиционных политиков и гражданского общества.