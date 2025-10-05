Удар РФ по железнодорожному вокзалу Шостки: в медучреждениях находятся 8 раненых, пострадавшие дети – в удовлетворительном состоянии
После российской атаки по железнодорожному вокзалу Шостки, что на Сумщине, в медучреждениях находятся 8 раненых, двое из них - в реанимации в стабильном состоянии.
Об этом вечером 4 октября сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В медучреждениях находятся восемь раненых, двое из них - в реанимации в стабильном состоянии. Пострадавшие дети - в удовлетворительном состоянии", - рассказал чиновник.
Также он напомнил, что в результате удара РФ по вокзалу Шостки погиб 71-летний мужчина.
"Россия прицельно атаковала гражданскую инфраструктуру, из-за чего без электро- и газоснабжения остались тысячи потребителей города и района. К работе привлечены все необходимые службы - энергетики, газовики, коммунальщики", - сообщил глава ОГА.
Напомним, что днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы в результате атаки на железнодорожный вокзал.
