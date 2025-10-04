Удар РФ по залізничному вокзалу Шостки: у медзакладах перебувають 8 поранених, постраждалі діти – у задовільному стані

Після російської атаки по залізничному вокзалу Шостки, що на Сумщині, у медзакладах перебувають 8 поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані.

Про це ввечері 4 жовтня повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти – у задовільному стані", - розповів посадовець.

Також він нагадав, що внаслідок удару РФ по вокзалу Шостки загинув 71-річний чоловік.

"Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру, через що без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району. До роботи залучені всі необхідні служби – енергетики, газовики, комунальники", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, що вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.

