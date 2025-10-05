РУС
РФ маскирует неудачное летнее наступление террористическими атаками на гражданских и инфраструктуру, - Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула продолжение поддержки Украины на фоне последних российских атак.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру. Мы продолжаем поддерживать Украину столько, сколько нужно: доработка следующего пакета санкций, обеспечение финансирования, поставки оружия", - говорится в сообщении.

Каллас подчеркнула, что Россия не остановится, пока ее не заставят.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 5 октября Украина снова была под российской комбинированной атакой - более 50 ракет и около 500 ударных дронов применил враг.

