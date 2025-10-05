УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10177 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України
349 1

РФ маскує невдалий літній наступ терористичними атаками на цивільних та інфраструктуру, - Каллас

Каллас про атаки РФ на Україну

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас наголосила на продовженні підтримки України на тлі останніх російських атак.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно: доопрацювання наступного пакету санкцій, забезпечення фінансування, постачання зброї", - йдеться в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Каллас наголосила, що Росія не зупиниться, доки її не примусять.

Каллас про атаки РФ на Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 5 жовтня Україна знову була під російською комбінованою атакою - більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів застосував ворог.

Автор: 

обстріл (31191) Каллас Кая (354)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може, для початку, на 4-му році війни визнаєте парашу країною-терористом, і закриєте нах бодай одне рашапосольство?
показати весь коментар
05.10.2025 13:00 Відповісти
 
 