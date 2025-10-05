349 1
РФ маскує невдалий літній наступ терористичними атаками на цивільних та інфраструктуру, - Каллас
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас наголосила на продовженні підтримки України на тлі останніх російських атак.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно: доопрацювання наступного пакету санкцій, забезпечення фінансування, постачання зброї", - йдеться в повідомленні.
Каллас наголосила, що Росія не зупиниться, доки її не примусять.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 5 жовтня Україна знову була під російською комбінованою атакою - більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів застосував ворог.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нахбодай одне рашапосольство?