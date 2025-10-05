РФ маскує невдалий літній наступ терористичними атаками на цивільних та інфраструктуру, - Каллас

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас наголосила на продовженні підтримки України на тлі останніх російських атак.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно: доопрацювання наступного пакету санкцій, забезпечення фінансування, постачання зброї", - йдеться в повідомленні.

Каллас наголосила, що Росія не зупиниться, доки її не примусять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 5 жовтня Україна знову була під російською комбінованою атакою - більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів застосував ворог.