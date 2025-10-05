МИД Китая отреагировал на заявление украинской разведки о предоставлении КНР спутниковых данных России: там говорят, что им ничего об этом не известно

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего не известно о предоставлении китайской стороной россиянам данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом говорится в ответе Офиса спикера китайского МИД на запрос корреспондент "Укринформа" в КНР, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули", - говорится в ответе на просьбу прокомментировать утверждение представителя украинской СВР о наличии доказательств предоставления Китаем России данных спутникового наблюдения для нанесения ударов по целям в глубине территории Украины.

В дипломатическом представительстве Китая также заявили, что придерживаются честной и объективной позиции по российско-украинской войне.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" (так Пекин называет войну РФ против Украины, - ред.) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Служба внешней разведки Украины фиксирует передачу Китаем спутниковой информации для ударов по целям в Украине, включая объекты инвесторов.

