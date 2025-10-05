РУС
Новости Отношения РФ и Китая
1 813 31

МИД Китая отреагировал на заявление украинской разведки о предоставлении КНР спутниковых данных России: там говорят, что им ничего об этом не известно

Китай

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего не известно о предоставлении китайской стороной россиянам данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом говорится в ответе Офиса спикера китайского МИД на запрос корреспондент "Укринформа" в КНР, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули", - говорится в ответе на просьбу прокомментировать утверждение представителя украинской СВР о наличии доказательств предоставления Китаем России данных спутникового наблюдения для нанесения ударов по целям в глубине территории Украины.

В дипломатическом представительстве Китая также заявили, что придерживаются честной и объективной позиции по российско-украинской войне.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" (так Пекин называет войну РФ против Украины, - ред.) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Служба внешней разведки Украины фиксирует передачу Китаем спутниковой информации для ударов по целям в Украине, включая объекты инвесторов.

Китай (3200) разведка (4230) россия (97526)
+17
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
05.10.2025 18:57
+6
Весь світ імпотентний та немічний,відгодований грошима легким,прибутковим бізнесом з Китаєм,сросією, тому Кітай може безкарно сцяти в очі кому завгодно.
05.10.2025 19:04
+5
китайська пічаль -

китайська розвідка не знає що робиться в китайській розвідці

.
05.10.2025 19:05
Під час російського ракетно-дронового удару 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснив 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
05.10.2025 19:05
Про ці супутники КНР, що дають ****** інформацію, і в НАТО з ЄС та США, знали ще з 2022 року!!!
Щось засмерділося прутіним, як воєнним злочинцем, у політбюро КНР!!
Це ж не танками студентів давити, на площі Пекіну!!??
«Таємне у КНР», стало ОЧЕВИДНИМ для Світу!!
05.10.2025 19:24
Так у політбюро Китаю, дали ж команду про «міру-мір» співати, а тут,все потекло і смердить ***********!!
05.10.2025 19:19
Честное пионерское,вот тебе крест!
Честное пионерское,вот тебе крест!
Три разведывательных спутника Китая зафиксировали над Львовской областью во время удара РФ, - Милитарный

Над Львовом 9 (!) раз с 00:00 до 11:30 пролетели спутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Проводили ли они фактическую разведку во время пролетов над Украиной - неизвестно.
05.10.2025 19:10
Не знаю ...чому не розірвати дипвідносини з китайським режимом ,вони вбивають українців та Україну ! ...чи це вже висрка політика ?...
05.10.2025 19:11
брешуть піськоокі. їм так краснопузий мао ****** заповів.
05.10.2025 19:15 Ответить
Правда хунхузам, очі ріже, вони ж «міру-мір», як цитатники маодзедуна долдонять в ООН, а тут носом, у їх же лайно ткнули!!
Вони ж, пухнасті і смердючі, як і їх кріпак, ****** московський!!
05.10.2025 19:17
Брехлиаі ковідні кожаноїди.
До речи історисний ФАКТ, - 100 років тому кітайцв вірно служили ЧК та комунякам московії при окупації України.
05.10.2025 19:18 Ответить
в селі Вергуни Черкаської області бачив памятник китайцям загинувшим у війні в 1919 році. вскрізь таки мао дзедуни засвітились...

05.10.2025 19:24 Ответить
Таке собі "визволення",я вам скажу. Китайози разом з червоною сволотою окупували с. Вергуни.
Поблизу дитячого садочка у селі Вергуни на https://suspilne.media/cherkasy/ Черкащині знаходиться пам'ятник та братська могила китайцям, що були союзниками більшовицьких військ у 1919 році. Монумент вилучений зі списку памʼяток, проте не всі місцеві жителі підтримують його знесення.
05.10.2025 20:02
абсолютно згоден Друже. але ж місцева вата краснопуза робе своє діло...
05.10.2025 20:04
Так ото ж!
05.10.2025 20:06
я так вважаю що і за зєлю там поголовно голосували
05.10.2025 20:08
Типова дрімуча "какаяразніца" і нам "по тілівізору так сказали". Ну звісно, що "тілівізор" не бреше.
05.10.2025 20:15
Під час російсько-української війни, а іменно совіцької росії проти УНР на півдні України воювала "цікава" армія китайців під командуванням йони якіра. Ці паскуди залили кров'ю весь південь України і їх було чимало, близько 25 китайських загонів (з приблизно 40 тисяч китайських "інтернаціоналістів", що служили в красной арміі на лютий 1920 року).Китайські найманці були частиною "інтернаціоналістів", яких більшовики використовували в Україні, Закавказзі та Сибіру.
А ще частина китайців служили в ЧК та різних частинах військової охорони.
05.10.2025 19:51
Влада Китаю це такі хитрожопі товариші -комуністи,в світі хитрожопіше не найти.Вони будуть сцяти в глаза і скажуть що то Божа роса.
05.10.2025 19:18 Ответить
І в добавок приємно посміхатись.
05.10.2025 19:21
Суки жовтоморді руками рашистів пробивають коридор в Європу а також готуються до війни з Європою. Ну що, допомогли переговори з китайозами і те що Європа після переговорів таки відкрила свої кордони для китайського лайна?
05.10.2025 19:21 Ответить
Було б дивно, що б Китай щось визнав!
05.10.2025 19:23
Доречі,молоде покоління не чуло,а нам досить відома одна "чудова" пісенька минулих років:" Солнце встаёт над речкой Хуан-Хе"! Забийте в Ю-тубі,та послухайте, задумайтеся,ті,хто не чув...
05.10.2025 19:25 Ответить
Русский с китайцем братья на век!
05.10.2025 19:26
"Сила сибіру" явно зайве живе.
05.10.2025 19:28
Кончене китайзькі комуняки
05.10.2025 19:40
Арахамія заявив, що у Слуги народу і Комуністичної партії Китаю спільні принципи

7 липня 2021, 12:31

Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що принципи політсили і Комуністичної партії Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхнім девізом є «служіння народу».

За словами Арахамії, СН вважає Китай важливим стратегічним партнером України і має намір переймати досвід КПК в управлінні економікою і побудові держави, повідомляє https://russian.news.cn/2021-07/07/c_1310047308.htm Xinhua.
05.10.2025 19:44
Пипец, Гагарин перевернулся в гробу - русня не способна получить самостоятельно разведданные из космоса.
05.10.2025 19:45
05.10.2025 19:48
"про вкрай недалекоглядну та шкідливу, на мою думку, заяву нашої СЗР про надання Китаєм москві супутникової інформації, яку та використовує для здійснення далекобійних ударів по Україні.
а). Китай не передавав таку інформацію - у рф на орбіті як мінімум не менше за китайське угруповання супутників-шпигунів. Це кажу не я - маємо відповідну позицію Розвідспільноти США.
б). Ця заява зроблена з орієнтацією на США, типу - "Американці дають Україні розвіддані для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, а Китай росіянам". Ціль - не допустити припинення надання таких даних з боку США для підготовки нами можливих ударів по об'єктах нафтогазової галузі рф. Оприлюднена заява не зможе вплинути на США, але може викликати небажані демарші з боку Китаю який об'єктивно не робив те, що йому інкримінують.

Повторюю, заява дурна та недалекоглядна. Ситуацію треба по дипломатичних каналах гасити, бо без участі Китаю миру в Україні досягнути буде важко, якщо не неможливо. Тиснути на Китай треба по ділу, санкціями, тарифами, проте не фейковими заявами.

https://t.me/Mccartneyser68/1629
05.10.2025 19:50
 
 