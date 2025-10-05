МИД Китая отреагировал на заявление украинской разведки о предоставлении КНР спутниковых данных России: там говорят, что им ничего об этом не известно
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего не известно о предоставлении китайской стороной россиянам данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине.
Об этом говорится в ответе Офиса спикера китайского МИД на запрос корреспондент "Укринформа" в КНР, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули", - говорится в ответе на просьбу прокомментировать утверждение представителя украинской СВР о наличии доказательств предоставления Китаем России данных спутникового наблюдения для нанесения ударов по целям в глубине территории Украины.
В дипломатическом представительстве Китая также заявили, что придерживаются честной и объективной позиции по российско-украинской войне.
"Позиция Китая по "украинскому кризису" (так Пекин называет войну РФ против Украины, - ред.) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Служба внешней разведки Украины фиксирует передачу Китаем спутниковой информации для ударов по целям в Украине, включая объекты инвесторов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснив 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
Щось засмерділося прутіним, як воєнним злочинцем, у політбюро КНР!!
Це ж не танками студентів давити, на площі Пекіну!!??
«Таємне у КНР», стало ОЧЕВИДНИМ для Світу!!
китайська розвідка не знає що робиться в китайській розвідці
.
Над Львовом 9 (!) раз с 00:00 до 11:30 пролетели спутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Проводили ли они фактическую разведку во время пролетов над Украиной - неизвестно.
Вони ж, пухнасті і смердючі, як і їх кріпак, ****** московський!!
До речи історисний ФАКТ, - 100 років тому кітайцв вірно служили ЧК та комунякам московії при окупації України.
Поблизу дитячого садочка у селі Вергуни на https://suspilne.media/cherkasy/ Черкащині знаходиться пам'ятник та братська могила китайцям, що були союзниками більшовицьких військ у 1919 році. Монумент вилучений зі списку памʼяток, проте не всі місцеві жителі підтримують його знесення.
А ще частина китайців служили в ЧК та різних частинах військової охорони.
7 липня 2021, 12:31
Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що принципи політсили і Комуністичної партії Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхнім девізом є «служіння народу».
За словами Арахамії, СН вважає Китай важливим стратегічним партнером України і має намір переймати досвід КПК в управлінні економікою і побудові держави, повідомляє https://russian.news.cn/2021-07/07/c_1310047308.htm Xinhua.
а). Китай не передавав таку інформацію - у рф на орбіті як мінімум не менше за китайське угруповання супутників-шпигунів. Це кажу не я - маємо відповідну позицію Розвідспільноти США.
б). Ця заява зроблена з орієнтацією на США, типу - "Американці дають Україні розвіддані для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, а Китай росіянам". Ціль - не допустити припинення надання таких даних з боку США для підготовки нами можливих ударів по об'єктах нафтогазової галузі рф. Оприлюднена заява не зможе вплинути на США, але може викликати небажані демарші з боку Китаю який об'єктивно не робив те, що йому інкримінують.
Повторюю, заява дурна та недалекоглядна. Ситуацію треба по дипломатичних каналах гасити, бо без участі Китаю миру в Україні досягнути буде важко, якщо не неможливо. Тиснути на Китай треба по ділу, санкціями, тарифами, проте не фейковими заявами.
https://t.me/Mccartneyser68/1629