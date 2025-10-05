УКР
Відносини РФ та Китаю
МЗС Китаю відреагувало на заяву української розвідки про надання КНР супутникових даних Росії: там кажуть, що їм нічого про це не відомо

Китай

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого не відомо про надання китайською стороною росіянам даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться у відповіді Офісу речника китайського МЗС на запит кореспондента "Укрінформу" в КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам невідома ситуація, про яку ви згадали", - йдеться у відповіді на прохання прокоментувати твердження представника української СЗР про наявність доказів надання Китаєм Росії даних супутникового спостереження для завдання ударів по цілях у глибині території України.

У дипломатичному представництві Китаю також заявили, що дотримуються чесної та об’єктивної позицію щодо російсько-української війни.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" (так Пекін називає війну РФ проти України, - ред.) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що Служба зовнішньої розвідки України фіксує передачу Китаєм супутникової інформації для ударів по цілях в Україні, включно з об’єктами інвесторів.

Читайте також: Китай допомагає Росії супутниковими даними, - СЗР

Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
05.10.2025 18:57 Відповісти
Весь світ імпотентний та немічний,відгодований грошима легким,прибутковим бізнесом з Китаєм,сросією, тому Кітай може безкарно сцяти в очі кому завгодно.
05.10.2025 19:04 Відповісти
Під час російського ракетно-дронового удару 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснив 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
05.10.2025 19:05 Відповісти
китайська пічаль -

китайська розвідка не знає що робиться в китайській розвідці

.
05.10.2025 19:05 Відповісти
Так у політбюро Китаю, дали ж команду про «міру-мір» співати, а тут,все потекло і смердить ***********!!
05.10.2025 19:19 Відповісти
Честное пионерское,вот тебе крест!
05.10.2025 19:08 Відповісти
Три разведывательных спутника Китая зафиксировали над Львовской областью во время удара РФ, - Милитарный

Над Львовом 9 (!) раз с 00:00 до 11:30 пролетели спутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Проводили ли они фактическую разведку во время пролетов над Украиной - неизвестно.
05.10.2025 19:10 Відповісти
Не знаю ...чому не розірвати дипвідносини з китайським режимом ,вони вбивають українців та Україну ! ...чи це вже висрка політика ?...
05.10.2025 19:11 Відповісти
брешуть піськоокі. їм так краснопузий мао ****** заповів.
05.10.2025 19:15 Відповісти
Правда хунхузам, очі ріже, вони ж «міру-мір», як цитатники маодзедуна долдонять в ООН, а тут носом, у їх же лайно ткнули!!
Вони ж, пухнасті і смердючі, як і їх кріпак, ****** московський!!
05.10.2025 19:17 Відповісти
Брехлиаі ковідні кожаноїди.
До речи історисний ФАКТ, - 100 років тому кітайцв вірно служили ЧК та комунякам московії при окупації України.
05.10.2025 19:18 Відповісти
Влада Китаю це такі хитрожопі товариші -комуністи,в світі хитрожопіше не найти.Вони будуть сцяти в глаза і скажуть що то Божа роса.
05.10.2025 19:18 Відповісти
І в добавок приємно посміхатись.
05.10.2025 19:21 Відповісти
Суки жовтоморді руками рашистів пробивають коридор в Європу а також готуються до війни з Європою. Ну що, допомогли переговори з китайозами і те що Європа після переговорів таки відкрила свої кордони для китайського лайна?
05.10.2025 19:21 Відповісти
 
 