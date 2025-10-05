МЗС Китаю відреагувало на заяву української розвідки про надання КНР супутникових даних Росії: там кажуть, що їм нічого про це не відомо
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого не відомо про надання китайською стороною росіянам даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні.
Про це йдеться у відповіді Офісу речника китайського МЗС на запит кореспондента "Укрінформу" в КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам невідома ситуація, про яку ви згадали", - йдеться у відповіді на прохання прокоментувати твердження представника української СЗР про наявність доказів надання Китаєм Росії даних супутникового спостереження для завдання ударів по цілях у глибині території України.
У дипломатичному представництві Китаю також заявили, що дотримуються чесної та об’єктивної позицію щодо російсько-української війни.
"Позиція Китаю щодо "української кризи" (так Пекін називає війну РФ проти України, - ред.) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що Служба зовнішньої розвідки України фіксує передачу Китаєм супутникової інформації для ударів по цілях в Україні, включно з об’єктами інвесторів.
Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснив 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
Над Львовом 9 (!) раз с 00:00 до 11:30 пролетели спутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Проводили ли они фактическую разведку во время пролетов над Украиной - неизвестно.
