МЗС Китаю відреагувало на заяву української розвідки про надання КНР супутникових даних Росії: там кажуть, що їм нічого про це не відомо

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого не відомо про надання китайською стороною росіянам даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться у відповіді Офісу речника китайського МЗС на запит кореспондента "Укрінформу" в КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам невідома ситуація, про яку ви згадали", - йдеться у відповіді на прохання прокоментувати твердження представника української СЗР про наявність доказів надання Китаєм Росії даних супутникового спостереження для завдання ударів по цілях у глибині території України.

У дипломатичному представництві Китаю також заявили, що дотримуються чесної та об’єктивної позицію щодо російсько-української війни.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" (так Пекін називає війну РФ проти України, - ред.) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що Служба зовнішньої розвідки України фіксує передачу Китаєм супутникової інформації для ударів по цілях в Україні, включно з об’єктами інвесторів.

