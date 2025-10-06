РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 116 340 человек (+1090 за сутки), 11 235 танков, 33 464 артсистем, 23 313 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 116 340 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 5.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1116340 (+1090) человек

танков - 11235 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23313 (+14) ед

артиллерийских систем - 33464 (+18) ед

РСЗО - 1516 (+0) ед

средства ПВО - 1223 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 67226 (+363)

крылатые ракеты 3841 (+38)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63496 (+63)

специальная техника - 3971 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 192 боестолкновения, больше всего враг атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Потери РФ за сутки: минус 1 090 оккупантов и техника

армия РФ (20777) Генштаб ВС (7047) ликвидация (4090) уничтожение (8070)
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
06.10.2025 08:10 Ответить
О, дохлих кацапів прибуло
06.10.2025 08:15 Ответить
М'ясце свіже підвезли
06.10.2025 08:17 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
06.10.2025 08:22 Ответить
Якби тільки кацапи а так вся нечість лізе в надії заробить за вбивства всі збоченці психопати людоненавистники і просто вбивці всі пруться треба мати таку зброю щоб на московії не залишилося ні одного мутанта андрофага
06.10.2025 08:43 Ответить
ббм красиво... и танки порадовали
06.10.2025 08:43 Ответить
Минув 4247 день москальсько-української війни.
101! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Броня неочікувано багато як на останній час - 19. Арта та логістика по мінімуму. ППО добре. Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 116 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.
06.10.2025 08:48 Ответить
06.10.2025 08:50 Ответить
 
 