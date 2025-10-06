Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 116 340 человек (+1090 за сутки), 11 235 танков, 33 464 артсистем, 23 313 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 116 340 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 5.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1116340 (+1090) человек
танков - 11235 (+5) ед
боевых бронированных машин - 23313 (+14) ед
артиллерийских систем - 33464 (+18) ед
РСЗО - 1516 (+0) ед
средства ПВО - 1223 (+1) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 67226 (+363)
крылатые ракеты 3841 (+38)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63496 (+63)
специальная техника - 3971 (+0)
101! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Броня неочікувано багато як на останній час - 19. Арта та логістика по мінімуму. ППО добре. Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 116 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.