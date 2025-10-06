УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 116 340 осіб (+1090 за добу), 11 235 танків, 33 464 артсистем, 23 313 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 116 340 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 5.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1116340 (+1090) осіб

танків – 11235 (+5) од

бойових броньованих машин – 23313 (+14) од

артилерійських систем – 33464 (+18) од

РСЗВ – 1516 (+0) од

засоби ППО – 1223 (+1) од

літаків  – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363)

крилаті ракети  3841 (+38)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63)

спеціальна техніка – 3971 (+0)

Втрати РФ за добу: мінус 1 090 окупантів та техніка

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
06.10.2025 08:10 Відповісти
О, дохлих кацапів прибуло
06.10.2025 08:15 Відповісти
М'ясце свіже підвезли
06.10.2025 08:17 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
06.10.2025 08:22 Відповісти
Якби тільки кацапи а так вся нечість лізе в надії заробить за вбивства всі збоченці психопати людоненавистники і просто вбивці всі пруться треба мати таку зброю щоб на московії не залишилося ні одного мутанта андрофага
06.10.2025 08:43 Відповісти
ббм красиво... и танки порадовали
06.10.2025 08:43 Відповісти
Минув 4247 день москальсько-української війни.
101! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Броня неочікувано багато як на останній час - 19. Арта та логістика по мінімуму. ППО добре. Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 116 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.
06.10.2025 08:48 Відповісти
06.10.2025 08:50 Відповісти
броні хоч чуток появилося...
06.10.2025 09:11 Відповісти
 
 