Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 116 340 осіб (+1090 за добу), 11 235 танків, 33 464 артсистем, 23 313 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 116 340 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 5.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1116340 (+1090) осіб
танків – 11235 (+5) од
бойових броньованих машин – 23313 (+14) од
артилерійських систем – 33464 (+18) од
РСЗВ – 1516 (+0) од
засоби ППО – 1223 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363)
крилаті ракети 3841 (+38)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63)
спеціальна техніка – 3971 (+0)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
101! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Броня неочікувано багато як на останній час - 19. Арта та логістика по мінімуму. ППО добре. Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 116 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.