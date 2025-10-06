Уничтожено 83 вражеских БПЛА из 116, - Воздушные силы

В ночь на 06 октября 2025 года войска РФ атаковали 116-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.