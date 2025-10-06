Знешкоджено 83 ворожі БпЛА зі 116, - Повітряні сили

У ніч на 06 жовтня 2025 року війська РФ атакували 116-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.