Новини Атака безпілотників
2 381 9

Росія атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері неділі, 5 жовтня, російські загарбики продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Група ворожих БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 18:16.

Група шахедів на півночі Донеччини прямує на північ, - повідомлялося о 18:41.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 19:31.

О 19:38 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на захід.
  • БпЛА в центрі Сумщини курсом на південний захід.

Ворожі БпЛА з Брянської обл., рф на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 19:52.

О 20:30 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів!
  • БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Нові "шахеди" з Курської обл., рф на Сумщину!

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 20:59 ПС повідомили:

  • БпЛА у центрі Чернігівщини курсом на Чернігів!
  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Миргород.
  • "Шахеди" на півдні Сумщини курсом на Тростянець.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів.

Група "шахедів" з Бєлгородської обл., рф на Харківщину, - повідомлялося о 21:30.

Шахеди" з півночі на Харків!, - повідомлялося о 21:33. 

Знищено 39 із 53 ракет та 439 дронів. Шість ворожих ракет не досягли цілей, - Повітряні сили

Автор: 

атака (585) Повітряні сили (3061)
05.10.2025 20:56 Відповісти
05.10.2025 21:05 Відповісти
radiosvoboda.org

Карти українських моніторингових каналів показують, що територія південно-східної Білорусі часто стає транзитною зоною для російських дронів, що летять з півночі в бік України.

Через Брагінський та Лоєвський райони російські «Шахеди» та «Гербери» «зрізають» шлях до цілей в Україні.

Часом дрони певний час летять уздовж білорусько-українського кордону, а потім прямують до цілей в Україні. В обох випадках це можуть бути прольоти дронів над територією Білорусі, узгоджені між російськими та білоруськими військовими.

«Вони не говорять про це вголос, але, можливо, є координація на військовому рівні, і тому ці дрони не збивають».

Окрім узгодженого прольоту, таким дронам також потрібна навігаційна інфраструктура - ретранслятори для передачі телеметричних даних. Це дозволяє операторам бачити місцезнаходження дронів та коригувати їхній рух.

«Росіянам вдається розміщувати такі ретранслятори навіть на території України. Щоб такі дрони могли надійно проходити через білоруську територію, ретранслятори також повинні бути розташовані на території Білорусі».
05.10.2025 21:01 Відповісти
Атака по Польщі російськими дронами, які летіли з білоруської території, - це новий виток як у військовому конфлікті між Росією та Україною, так і у використанні Росією Білорусі у військових цілях.
«Це використовується як додатковий важливий вплив на білоруське керівництво.
Якщо воно не буде слухняним, вони [росіяни] можуть втягнути Білорусь у такі європейські розборки».

Поки людей переслідують за згадки про безпілотники над їхніми будинками, сама влада таємно купує засоби для захисту від дронів.
05.10.2025 21:05 Відповісти
Мало їм української крові - летять
05.10.2025 21:02 Відповісти
Сподіваюсь коли зі супутника притули (за млрд донатних грн) розвантажать розавиє фламінга - може хоч тоді буде якась адекватна відповідь по свинособакам?
05.10.2025 21:18 Відповісти
А зеля с дерьмаком не хочуть навіть нафтопровід "Дружба" зупинити після того як орбан з фіцо просто насрали на них а ***** майже кожен день робить террористичні атаки на наші енергетичну інфраструктуру і на мирне населення.
05.10.2025 21:23 Відповісти
потужный уже запустил гундосики или утром будет?
05.10.2025 21:41 Відповісти
він в командирівці. йому ніколи
05.10.2025 21:49 Відповісти
 
 