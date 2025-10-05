2 381 9
Росія атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 5 жовтня, російські загарбики продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Група ворожих БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 18:16.
Група шахедів на півночі Донеччини прямує на північ, - повідомлялося о 18:41.
БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 19:31.
О 19:38 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на захід.
- БпЛА в центрі Сумщини курсом на південний захід.
Ворожі БпЛА з Брянської обл., рф на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 19:52.
О 20:30 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів!
- БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Нові "шахеди" з Курської обл., рф на Сумщину!
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
О 20:59 ПС повідомили:
- БпЛА у центрі Чернігівщини курсом на Чернігів!
- БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Миргород.
- "Шахеди" на півдні Сумщини курсом на Тростянець.
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів.
Група "шахедів" з Бєлгородської обл., рф на Харківщину, - повідомлялося о 21:30.
Шахеди" з півночі на Харків!, - повідомлялося о 21:33.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Карти українських моніторингових каналів показують, що територія південно-східної Білорусі часто стає транзитною зоною для російських дронів, що летять з півночі в бік України.
Через Брагінський та Лоєвський райони російські «Шахеди» та «Гербери» «зрізають» шлях до цілей в Україні.
Часом дрони певний час летять уздовж білорусько-українського кордону, а потім прямують до цілей в Україні. В обох випадках це можуть бути прольоти дронів над територією Білорусі, узгоджені між російськими та білоруськими військовими.
«Вони не говорять про це вголос, але, можливо, є координація на військовому рівні, і тому ці дрони не збивають».
Окрім узгодженого прольоту, таким дронам також потрібна навігаційна інфраструктура - ретранслятори для передачі телеметричних даних. Це дозволяє операторам бачити місцезнаходження дронів та коригувати їхній рух.
«Росіянам вдається розміщувати такі ретранслятори навіть на території України. Щоб такі дрони могли надійно проходити через білоруську територію, ретранслятори також повинні бути розташовані на території Білорусі».
«Це використовується як додатковий важливий вплив на білоруське керівництво.
Якщо воно не буде слухняним, вони [росіяни] можуть втягнути Білорусь у такі європейські розборки».
Поки людей переслідують за згадки про безпілотники над їхніми будинками, сама влада таємно купує засоби для захисту від дронів.