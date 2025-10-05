1 911 9
Россия атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы
Вечером воскресенья, 5 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Группа вражеских БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину, - сообщалось в 18:16.
Группа шахедов на севере Донецкой области направляется на север, - сообщалось в 18:41.
БпЛА на Сумы с севера, - сообщалось в 19:31.
В 19:38 ВС сообщили:
- БпЛА на севере Днепропетровщины курсом на запад.
- БпЛА в центре Сумщины курсом на юго-запад.
Вражеские БпЛА из Брянской обл., рф на север Черниговщины, - сообщалось в 19:52.
В 20:30 ВС сообщили:
- БпЛА на севере Черниговщины курсом на Чернигов!
- БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.
- Новые "шахеды" из Курской обл., рф на Сумщину!
Карти українських моніторингових каналів показують, що територія південно-східної Білорусі часто стає транзитною зоною для російських дронів, що летять з півночі в бік України.
Через Брагінський та Лоєвський райони російські «Шахеди» та «Гербери» «зрізають» шлях до цілей в Україні.
Часом дрони певний час летять уздовж білорусько-українського кордону, а потім прямують до цілей в Україні. В обох випадках це можуть бути прольоти дронів над територією Білорусі, узгоджені між російськими та білоруськими військовими.
«Вони не говорять про це вголос, але, можливо, є координація на військовому рівні, і тому ці дрони не збивають».
Окрім узгодженого прольоту, таким дронам також потрібна навігаційна інфраструктура - ретранслятори для передачі телеметричних даних. Це дозволяє операторам бачити місцезнаходження дронів та коригувати їхній рух.
«Росіянам вдається розміщувати такі ретранслятори навіть на території України. Щоб такі дрони могли надійно проходити через білоруську територію, ретранслятори також повинні бути розташовані на території Білорусі».
«Це використовується як додатковий важливий вплив на білоруське керівництво.
Якщо воно не буде слухняним, вони [росіяни] можуть втягнути Білорусь у такі європейські розборки».
Поки людей переслідують за згадки про безпілотники над їхніми будинками, сама влада таємно купує засоби для захисту від дронів.