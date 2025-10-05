Россия атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы

Вечером воскресенья, 5 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Воздушные силы ВСУ.

Группа вражеских БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину, - сообщалось в 18:16.

Группа шахедов на севере Донецкой области направляется на север, - сообщалось в 18:41.

БпЛА на Сумы с севера, - сообщалось в 19:31.

В 19:38 ВС сообщили:

БпЛА на севере Днепропетровщины курсом на запад.

БпЛА в центре Сумщины курсом на юго-запад.

Вражеские БпЛА из Брянской обл., рф на север Черниговщины, - сообщалось в 19:52.

В 20:30 ВС сообщили:

БпЛА на севере Черниговщины курсом на Чернигов!

БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.

Новые "шахеды" из Курской обл., рф на Сумщину!

