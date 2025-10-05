РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9800 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 911 9

Россия атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы

шахеди

Вечером воскресенья, 5 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа вражеских БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину, - сообщалось в 18:16.

Группа шахедов на севере Донецкой области направляется на север, - сообщалось в 18:41.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

БпЛА на Сумы с севера, - сообщалось в 19:31.

В 19:38 ВС сообщили:

  • БпЛА на севере Днепропетровщины курсом на запад.
  • БпЛА в центре Сумщины курсом на юго-запад.

Вражеские БпЛА из Брянской обл., рф на север Черниговщины, - сообщалось в 19:52.

В 20:30 ВС сообщили:

  • БпЛА на севере Черниговщины курсом на Чернигов!
  • БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.
  • Новые "шахеды" из Курской обл., рф на Сумщину!

Читайте также: Уничтожено 39 из 53 ракет и 439 дронов. Шесть вражеских ракет не достигли целей, - Воздушные силы

Автор: 

атака (578) Воздушные силы (2721)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.10.2025 20:56 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 21:05 Ответить
radiosvoboda.org

Карти українських моніторингових каналів показують, що територія південно-східної Білорусі часто стає транзитною зоною для російських дронів, що летять з півночі в бік України.

Через Брагінський та Лоєвський райони російські «Шахеди» та «Гербери» «зрізають» шлях до цілей в Україні.

Часом дрони певний час летять уздовж білорусько-українського кордону, а потім прямують до цілей в Україні. В обох випадках це можуть бути прольоти дронів над територією Білорусі, узгоджені між російськими та білоруськими військовими.

«Вони не говорять про це вголос, але, можливо, є координація на військовому рівні, і тому ці дрони не збивають».

Окрім узгодженого прольоту, таким дронам також потрібна навігаційна інфраструктура - ретранслятори для передачі телеметричних даних. Це дозволяє операторам бачити місцезнаходження дронів та коригувати їхній рух.

«Росіянам вдається розміщувати такі ретранслятори навіть на території України. Щоб такі дрони могли надійно проходити через білоруську територію, ретранслятори також повинні бути розташовані на території Білорусі».
показать весь комментарий
05.10.2025 21:01 Ответить
Атака по Польщі російськими дронами, які летіли з білоруської території, - це новий виток як у військовому конфлікті між Росією та Україною, так і у використанні Росією Білорусі у військових цілях.
«Це використовується як додатковий важливий вплив на білоруське керівництво.
Якщо воно не буде слухняним, вони [росіяни] можуть втягнути Білорусь у такі європейські розборки».

Поки людей переслідують за згадки про безпілотники над їхніми будинками, сама влада таємно купує засоби для захисту від дронів.
показать весь комментарий
05.10.2025 21:05 Ответить
Мало їм української крові - летять
показать весь комментарий
05.10.2025 21:02 Ответить
Сподіваюсь коли зі супутника притули (за млрд донатних грн) розвантажать розавиє фламінга - може хоч тоді буде якась адекватна відповідь по свинособакам?
показать весь комментарий
05.10.2025 21:18 Ответить
А зеля с дерьмаком не хочуть навіть нафтопровід "Дружба" зупинити після того як орбан з фіцо просто насрали на них а ***** майже кожен день робить террористичні атаки на наші енергетичну інфраструктуру і на мирне населення.
показать весь комментарий
05.10.2025 21:23 Ответить
потужный уже запустил гундосики или утром будет?
показать весь комментарий
05.10.2025 21:41 Ответить
він в командирівці. йому ніколи
показать весь комментарий
05.10.2025 21:49 Ответить
 
 