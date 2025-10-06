Враг нанес 31 обстрел по 17 населенным пунктам Сумщины: повреждены дома и инфраструктура

В течение суток, с утра 5 октября до утра 6 октября 2025 года, российские войска совершили 31 обстрел по 17 населенным пунктам в 12 территориальных громадах Сумской области.

Вследствие российских обстрелов территории области нет пострадавших среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: до 10 ударов КАБ. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Верхнесироватской громаде повреждены частные строения, автомобиль, 2 хозяйственные постройки, объект гражданской инфраструктуры;

в Белопольской громаде поврежден автомобиль;

в Сумской громаде повреждено нежилое помещение.

