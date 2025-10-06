Ворог завдав 31 обстрілу по 17 населених пунктах Сумщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Протягом доби, з ранку 5 жовтня до ранку 6 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 31 обстріл по 17 населених пунктах в 12 територіальних громадах Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів території області немає постраждалих серед мирних жителів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: до 10 ударів КАБ. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Верхньосироватській громаді пошкоджено приватні будники, автомобіль, 2 господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено автомобіль;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

