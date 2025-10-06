112 0
Ворог завдав 31 обстрілу по 17 населених пунктах Сумщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру
Протягом доби, з ранку 5 жовтня до ранку 6 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 31 обстріл по 17 населених пунктах в 12 територіальних громадах Сумської області.
Внаслідок російських обстрілів території області немає постраждалих серед мирних жителів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: до 10 ударів КАБ. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Верхньосироватській громаді пошкоджено приватні будники, автомобіль, 2 господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль