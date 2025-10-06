РУС
Россияне атакуют на Краматорском направлении самокатами, велосипедами и бронетехникой, - офицер

российские штурмовики на самокатах

На Краматорском направлении противник постоянно проводит штурмовые действия. Не оставляет попытки прорвать нашу линию обороны своей стандартной тактикой - малыми штурмовыми группами по 2-3 военнослужащих.

Об этом рассказал главный сержант 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Андрей Шаповалов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, штурмовики идут пешком или на мотоциклах, велосипедах, электросамокатах. Бывают и механизированные наступления. Так, недавно отбивали наступление на электровелосипедах, и еще одно - с привлечением тяжелой бронированной техники.

"Около пяти единиц. Техника уничтожена, самокаты также. Я так понимаю, у них нет уже столько техники. Они сейчас выскребают то, что у них осталось. И все равно делают попытки масштабного прорыва. Вчера вот, ехало шесть единиц. Пять единиц сожгли. Одну, к сожалению, только повредили. Удалось убежать", - рассказал главный сержант 3-го батальона 93-й ОМБр.

сміх сміхом, але ж вони просуваються...
06.10.2025 10:17 Ответить
Велосипед,самокат,мотоцикл-це можливість швидко 1 людині перетнути відкриту ділянку місцевості+бк не на горбі своєму тягнути.Не бачу нічого смішного.
06.10.2025 10:18 Ответить
просто вбивати якомога більше скота іншого варіанту немає будь який ресурс не вічний і московити в т ч... але тривати це буде до смерті ***** а це може бути роками
06.10.2025 10:21 Ответить
Скоро на деревяних кониках скакати почнуть. Та й ще співати будут: Купила мама коника, а коник без ноги...
06.10.2025 10:33 Ответить
 
 