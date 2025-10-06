Россияне атакуют на Краматорском направлении самокатами, велосипедами и бронетехникой, - офицер

На Краматорском направлении противник постоянно проводит штурмовые действия. Не оставляет попытки прорвать нашу линию обороны своей стандартной тактикой - малыми штурмовыми группами по 2-3 военнослужащих.

Об этом рассказал главный сержант 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Андрей Шаповалов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, штурмовики идут пешком или на мотоциклах, велосипедах, электросамокатах. Бывают и механизированные наступления. Так, недавно отбивали наступление на электровелосипедах, и еще одно - с привлечением тяжелой бронированной техники.

"Около пяти единиц. Техника уничтожена, самокаты также. Я так понимаю, у них нет уже столько техники. Они сейчас выскребают то, что у них осталось. И все равно делают попытки масштабного прорыва. Вчера вот, ехало шесть единиц. Пять единиц сожгли. Одну, к сожалению, только повредили. Удалось убежать", - рассказал главный сержант 3-го батальона 93-й ОМБр.

Также читайте: Сутки в Донецкой области: оккупанты 20 раз атаковали населенные пункты, есть раненые и поврежденное жилье. ФОТО