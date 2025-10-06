УКР
Росіяни атакують на Краматорському напрямку самокатами, велосипедами та бронетехнікою, - офіцер

російські штурмовики на самокатах

На Краматорському напрямку противник постійно проводить штурмові дії. Не залишає спроби прорвати нашу лінію оборони своєю стандартною тактикою — малими штурмовими групами по 2-3 військовослужбовця.

Про це розповів головний сержант 3-го батальйону 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Андрій Шаповалов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, штурмовики йдуть пішки або на мотоциклах, велосипедах, електросамокатах. Бувають і механізовані наступи. Так, нещодавно відбивали наступ на електровелосипедах, та ще один — із залученням важкої броньованої техніки.

"Близько п’яти одиниць. Техніка знищена, самокати також. Я так розумію, в них немає вже стільки техніки. Вони зараз вишкрібають те, що в них лишилося. І все одно роблять спроби масштабного прориву. Вчора от, їхало шість одиниць. П’ять одиниць спалили. Одну, на жаль, тільки пошкодили. Вдалося втекти", - розповів головний сержант 3-го батальйону 93-ої ОМБр.

Також читайте: Доба на Донеччині: окупанти 20 разів атакували населені пункти, є поранені та пошкоджене житло. ФОТО

армія рф (18944) Донецька область (9748) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (311) Краматорський район (752)
сміх сміхом, але ж вони просуваються...
06.10.2025 10:17 Відповісти
Велосипед,самокат,мотоцикл-це можливість швидко 1 людині перетнути відкриту ділянку місцевості+бк не на горбі своєму тягнути.Не бачу нічого смішного.
06.10.2025 10:18 Відповісти
просто вбивати якомога більше скота іншого варіанту немає будь який ресурс не вічний і московити в т ч... але тривати це буде до смерті ***** а це може бути роками
06.10.2025 10:21 Відповісти
Скоро на деревяних кониках скакати почнуть. Та й ще співати будут: Купила мама коника, а коник без ноги...
06.10.2025 10:33 Відповісти
 
 