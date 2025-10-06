Доба на Донеччині: окупанти 20 разів атакували населені пункти, є поранені та пошкоджене житло. ФОТО

За добу окупанти 20 разів атакували Донеччину, пошкоджено будинки та інфраструктуру, 3 поранені, евакуйовано 363 людини.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади пошкоджено крамницю, пошту і склад.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок і 6 гаражів. У Краматорську обстріляно приватний сектор. У Новодонецькій громаді пошкоджено інфраструктуру. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: один загиблий і 13 поранених, під ударами - Слов’янськ, Дружківка, Добропілля, Костянтинівка. ФОТОрепортаж









