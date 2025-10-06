Сутки на Донетчине: оккупанты 20 раз атаковали населенные пункты, есть раненые и поврежденное жилье. ФОТО

За сутки оккупанты 20 раз атаковали Донецкую область, повреждены дома и инфраструктура, 3 раненых, эвакуированы 363 человека.

Покровский район

В Доброполье ранен человек. В Завидо-Кудашево Криворожской громады повреждены магазин, почта и склад.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом и 6 гаражей. В Краматорске обстрелян частный сектор. В Новодонецкой громаде повреждена инфраструктура. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 3 дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

