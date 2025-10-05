Сутки в Донецкой области: один погибший и 13 раненых, под ударами - Славянск, Дружковка, Доброполье, Константиновка. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погиб человек, есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье ранен человек, поврежден дом.

Фото: Начальник ОВА Вадим Филашкин / телеграм-канал

Краматорский район

В Лимане повреждено админздание. В Славянске ранены 5 человек, повреждены 16 домов. В Золотых Прудах Александровской громады повреждены 2 склада. В Дружковке 1 человек погиб и 6 ранены. В Ильиновке повреждены 3 частных дома. В Константиновке ранен человек, повреждены 5 многоэтажек и 2 магазина.

Отмечается, что всего за сутки россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 185 человек, в том числе 68 детей.

