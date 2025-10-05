Доба на Донеччині: один загиблий і 13 поранених, під ударами - Слов’янськ, Дружківка, Добропілля, Костянтинівка. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого загинула людина, є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 16 будинків. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 2 склади. У Дружківці 1 людина загинула і 6 поранені. В Іллінівці пошкоджено 3 приватні будинки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 крамниці.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 185 людей, зокрема 68 дітей.
