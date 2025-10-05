УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10530 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
233 0

Доба на Донеччині: один загиблий і 13 поранених, під ударами - Слов’янськ, Дружківка, Добропілля, Костянтинівка. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого загинула людина, є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок.

Також дивіться: Ворог вдарив по центру Слов’янська: восьмеро поранених, пошкоджено щонайменше 26 будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

обстріли Донеччини
Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал

Краматорський район

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 16 будинків. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 2 склади. У Дружківці 1 людина загинула і 6 поранені. В Іллінівці пошкоджено 3 приватні будинки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 крамниці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що загалом за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 185 людей, зокрема 68 дітей.

обстріли Донеччини
Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал
обстріли Донеччини
Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал
обстріли Донеччини
Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал
обстріли Донеччини
Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал
обстріли Донеччини
Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал
обстріли Донеччини
Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал

Автор: 

Донецька область (9739) Краматорський район (747) Покровський район (1062) Дружківка (62) Костянтинівка (471) Слов’янськ (698) Добропілля (102)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 