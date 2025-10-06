Украина запустила сеть батарей для поддержки энергосистемы после обстрелов, - WSJ

Чтобы избежать длительных отключений электроэнергии после российских атак, в Украине заработала сеть батарей, способных временно поддерживать энергосистему.

Об этом пишет Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, батареи поставляет американская компания Fluence. Программу стоимостью 140 млн долларов завершили в августе 2025 года. Аккумуляторные парки - это площадки с рядами белых блоков высотой 2,4 м. Шесть таких объектов в Киевской и Днепропетровской областях подключены к сети и могут подавать электроэнергию в случае отключения других источников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общая мощность батарей - 200 мегаватт, чего хватает, чтобы в течение двух часов обеспечивать светом около 600 тысяч домохозяйств. Это дает энергетикам время на восстановление работы после ударов.

В ДТЭК объясняют, что каждый блок можно заменить отдельно. "Если один из них пострадает, это не конец света... заменить один куб не так сложно", - отметил советник компании Вадим Уткин. Он также напомнил, что в 2021 году руководил строительством подобного парка в Энергодаре, который после оккупации превратил в "дорогие кирпичи", удалив программное обеспечение.

Из соображений безопасности точные места расположения батарей и средства их защиты, включая системы ПВО, не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (дополнено)