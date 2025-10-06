Украина запустила сеть батарей для поддержки энергосистемы после обстрелов, - WSJ
Чтобы избежать длительных отключений электроэнергии после российских атак, в Украине заработала сеть батарей, способных временно поддерживать энергосистему.
Об этом пишет Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, батареи поставляет американская компания Fluence. Программу стоимостью 140 млн долларов завершили в августе 2025 года. Аккумуляторные парки - это площадки с рядами белых блоков высотой 2,4 м. Шесть таких объектов в Киевской и Днепропетровской областях подключены к сети и могут подавать электроэнергию в случае отключения других источников.
Общая мощность батарей - 200 мегаватт, чего хватает, чтобы в течение двух часов обеспечивать светом около 600 тысяч домохозяйств. Это дает энергетикам время на восстановление работы после ударов.
В ДТЭК объясняют, что каждый блок можно заменить отдельно. "Если один из них пострадает, это не конец света... заменить один куб не так сложно", - отметил советник компании Вадим Уткин. Он также напомнил, что в 2021 году руководил строительством подобного парка в Энергодаре, который после оккупации превратил в "дорогие кирпичи", удалив программное обеспечение.
Из соображений безопасности точные места расположения батарей и средства их защиты, включая системы ПВО, не разглашаются.
Він же, буквально, в публічному просторі, "ткнув пальцем у карту"! Тепер навіть маскування мало допоможе - бо кацапи дадуть команду агентурі шукать саме ТАКІ об"єкти... Хіба шо, побудувать кілька "обманок"... Але це - зайві затрати, яких можна було-б, яникнуть, якби не оця стаття......