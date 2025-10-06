РУС
1 325 15

Украина запустила сеть батарей для поддержки энергосистемы после обстрелов, - WSJ

электричество,электросети,ремонт

Чтобы избежать длительных отключений электроэнергии после российских атак, в Украине заработала сеть батарей, способных временно поддерживать энергосистему.

Об этом пишет Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, батареи поставляет американская компания Fluence. Программу стоимостью 140 млн долларов завершили в августе 2025 года. Аккумуляторные парки - это площадки с рядами белых блоков высотой 2,4 м. Шесть таких объектов в Киевской и Днепропетровской областях подключены к сети и могут подавать электроэнергию в случае отключения других источников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общая мощность батарей - 200 мегаватт, чего хватает, чтобы в течение двух часов обеспечивать светом около 600 тысяч домохозяйств. Это дает энергетикам время на восстановление работы после ударов.

В ДТЭК объясняют, что каждый блок можно заменить отдельно. "Если один из них пострадает, это не конец света... заменить один куб не так сложно", - отметил советник компании Вадим Уткин. Он также напомнил, что в 2021 году руководил строительством подобного парка в Энергодаре, который после оккупации превратил в "дорогие кирпичи", удалив программное обеспечение.

Из соображений безопасности точные места расположения батарей и средства их защиты, включая системы ПВО, не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (дополнено)

Автор: 

обстрел (29867) Тарифы на электроэнергию (2220)
+5
А опис "майданчиків" - це для того, щоб "шахеди" краще наводить? У "аффтара", з головою - ПОРЯДОК?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:07 Ответить
+3
А це обов'язково рекламувати ?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:08 Ответить
+3
Навіщо про це писати? Я ху#ю з цього шапіто.🤬
показать весь комментарий
06.10.2025 11:15 Ответить
А для чого ці всі "явки","паролі", якщо можна доповідати черговому по фсб у форматі відосиків,та ляпання язіком?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:13 Ответить
Та я вже давно, тут, цим "корисним ідіотам", по голові "стукаю"...
показать весь комментарий
06.10.2025 11:19 Ответить
Ну нібито нічого конкретного...сподіваюсь, ці батареї все ж таки під землею...не так вже важко закопати таку кількість батарей у підземні бункери...
показать весь комментарий
06.10.2025 11:18 Ответить
А "закопування" ти де побачив?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:21 Ответить
Бачив на одній з вузлових підстанцій досить немаленький і досить глибоки котлован, весь у бетоні. Можливо, саме для цих цілей - не в курсі, або для того, щоб сховати якесь інше цінне обладнання. Десь рік тому бачив. Де саме - не писатиму.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:26 Ответить
"Можливо" - це "припущення"... А у журналіста, в статті - СТВЕРДЖЕННЯ...
Він же, буквально, в публічному просторі, "ткнув пальцем у карту"! Тепер навіть маскування мало допоможе - бо кацапи дадуть команду агентурі шукать саме ТАКІ об"єкти... Хіба шо, побудувать кілька "обманок"... Але це - зайві затрати, яких можна було-б, яникнуть, якби не оця стаття......
показать весь комментарий
06.10.2025 11:32 Ответить
"ткнув пальцем у карту" - не знайшов такого у статті. Чи не могли б ви процитувати, де журналіст ткнув кудись? Маєте на увазі опис "майданчики з рядами білих блоків заввишки 2,4 м"? Так, погоджуюся, що це абсолютно зайвий опис і якщо ці майданчики стоять відкриті - то це повний треш, бо кацапи їх знайдуть тоді і без агентури - чисто по супутниковим знімкам. Але все ж маю надію, що жірналіст і ті. хто це будував не повні дебіли і все не так погано і ці майданчики закриті будівлями, чи закопані під землею.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:42 Ответить
Ось і літо пройшло, а що зробили? Та взагалі нічого. А що буде в зимку? Важко уявити. Де обіцяний блек- аут мацкви???
показать весь комментарий
06.10.2025 11:07 Ответить
Ще 300 Фуфломінгів не виготовили. От як тільки виготовлять, так зразу і буде.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:21 Ответить
Він же сказав, якщо у нас в Києві буде то тоді і на мААЦквЄ будіть...
показать весь комментарий
06.10.2025 11:23 Ответить
Для підтримки енергосистеми на вулиці Банковій у Києві, сподіваюсь?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:20 Ответить
А ******* свої позакривати і не ******* про стратегічно важливі об'єкти вам віра заважає? Кончені імбецили.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:28 Ответить
 
 