УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11183 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Обстріли України
1 162 15

Україна запустила мережу батарей для підтримки енергосистеми після обстрілів, - WSJ

електрика,електромережі,ремонт

Щоб уникнути тривалих відключень електроенергії після російських атак, в Україні запрацювала мережа батарей, здатних тимчасово підтримувати енергосистему.

Про це пише Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, батареї постачає американська компанія Fluence. Програму вартістю 140 млн доларів завершили у серпні 2025 року. Акумуляторні парки - це майданчики з рядами білих блоків заввишки 2,4 м. Шість таких об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях під’єднані до мережі та можуть подавати електроенергію у разі відключення інших джерел.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загальна потужність батарей - 200 мегаватів, чого вистачає, щоб протягом двох годин забезпечувати світлом близько 600 тисяч домогосподарств. Це дає енергетикам час на відновлення роботи після ударів.

У ДТЕК пояснюють, що кожен блок можна замінити окремо. "Якщо один із них постраждає, це не кінець світу… замінити один куб не так складно", - зазначив радник компанії Вадим Уткін. Він також нагадав, що у 2021 році керував будівництвом подібного парку в Енергодарі, який після окупації перетворив на "дорогі цеглини", видаливши програмне забезпечення.

З міркувань безпеки точні місця розташування батарей та засоби їхнього захисту, включно із системами ППО, не розголошуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (доповнено)

Автор: 

обстріл (31210) електроенергія (6397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А опис "майданчиків" - це для того, щоб "шахеди" краще наводить? У "аффтара", з головою - ПОРЯДОК?
показати весь коментар
06.10.2025 11:07 Відповісти
+3
А це обов'язково рекламувати ?
показати весь коментар
06.10.2025 11:08 Відповісти
+1
Ось і літо пройшло, а що зробили? Та взагалі нічого. А що буде в зимку? Важко уявити. Де обіцяний блек- аут мацкви???
показати весь коментар
06.10.2025 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А опис "майданчиків" - це для того, щоб "шахеди" краще наводить? У "аффтара", з головою - ПОРЯДОК?
показати весь коментар
06.10.2025 11:07 Відповісти
А для чого ці всі "явки","паролі", якщо можна доповідати черговому по фсб у форматі відосиків,та ляпання язіком?
показати весь коментар
06.10.2025 11:13 Відповісти
Та я вже давно, тут, цим "корисним ідіотам", по голові "стукаю"...
показати весь коментар
06.10.2025 11:19 Відповісти
Ну нібито нічого конкретного...сподіваюсь, ці батареї все ж таки під землею...не так вже важко закопати таку кількість батарей у підземні бункери...
показати весь коментар
06.10.2025 11:18 Відповісти
А "закопування" ти де побачив?
показати весь коментар
06.10.2025 11:21 Відповісти
Бачив на одній з вузлових підстанцій досить немаленький і досить глибоки котлован, весь у бетоні. Можливо, саме для цих цілей - не в курсі, або для того, щоб сховати якесь інше цінне обладнання. Десь рік тому бачив. Де саме - не писатиму.
показати весь коментар
06.10.2025 11:26 Відповісти
"Можливо" - це "припущення"... А у журналіста, в статті - СТВЕРДЖЕННЯ...
Він же, буквально, в публічному просторі, "ткнув пальцем у карту"! Тепер навіть маскування мало допоможе - бо кацапи дадуть команду агентурі шукать саме ТАКІ об"єкти... Хіба шо, побудувать кілька "обманок"... Але це - зайві затрати, яких можна було-б, яникнуть, якби не оця стаття......
показати весь коментар
06.10.2025 11:32 Відповісти
"ткнув пальцем у карту" - не знайшов такого у статті. Чи не могли б ви процитувати, де журналіст ткнув кудись? Маєте на увазі опис "майданчики з рядами білих блоків заввишки 2,4 м"? Так, погоджуюся, що це абсолютно зайвий опис і якщо ці майданчики стоять відкриті - то це повний треш, бо кацапи їх знайдуть тоді і без агентури - чисто по супутниковим знімкам. Але все ж маю надію, що жірналіст і ті. хто це будував не повні дебіли і все не так погано і ці майданчики закриті будівлями, чи закопані під землею.
показати весь коментар
06.10.2025 11:42 Відповісти
Ось і літо пройшло, а що зробили? Та взагалі нічого. А що буде в зимку? Важко уявити. Де обіцяний блек- аут мацкви???
показати весь коментар
06.10.2025 11:07 Відповісти
Ще 300 Фуфломінгів не виготовили. От як тільки виготовлять, так зразу і буде.
показати весь коментар
06.10.2025 11:21 Відповісти
Він же сказав, якщо у нас в Києві буде то тоді і на мААЦквЄ будіть...
показати весь коментар
06.10.2025 11:23 Відповісти
А це обов'язково рекламувати ?
показати весь коментар
06.10.2025 11:08 Відповісти
Навіщо про це писати? Я ху#ю з цього шапіто.🤬
показати весь коментар
06.10.2025 11:15 Відповісти
Для підтримки енергосистеми на вулиці Банковій у Києві, сподіваюсь?
показати весь коментар
06.10.2025 11:20 Відповісти
А ******* свої позакривати і не ******* про стратегічно важливі об'єкти вам віра заважає? Кончені імбецили.
показати весь коментар
06.10.2025 11:28 Відповісти
 
 