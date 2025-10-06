Україна запустила мережу батарей для підтримки енергосистеми після обстрілів, - WSJ
Щоб уникнути тривалих відключень електроенергії після російських атак, в Україні запрацювала мережа батарей, здатних тимчасово підтримувати енергосистему.
Про це пише Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, батареї постачає американська компанія Fluence. Програму вартістю 140 млн доларів завершили у серпні 2025 року. Акумуляторні парки - це майданчики з рядами білих блоків заввишки 2,4 м. Шість таких об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях під’єднані до мережі та можуть подавати електроенергію у разі відключення інших джерел.
Загальна потужність батарей - 200 мегаватів, чого вистачає, щоб протягом двох годин забезпечувати світлом близько 600 тисяч домогосподарств. Це дає енергетикам час на відновлення роботи після ударів.
У ДТЕК пояснюють, що кожен блок можна замінити окремо. "Якщо один із них постраждає, це не кінець світу… замінити один куб не так складно", - зазначив радник компанії Вадим Уткін. Він також нагадав, що у 2021 році керував будівництвом подібного парку в Енергодарі, який після окупації перетворив на "дорогі цеглини", видаливши програмне забезпечення.
З міркувань безпеки точні місця розташування батарей та засоби їхнього захисту, включно із системами ППО, не розголошуються.
Він же, буквально, в публічному просторі, "ткнув пальцем у карту"! Тепер навіть маскування мало допоможе - бо кацапи дадуть команду агентурі шукать саме ТАКІ об"єкти... Хіба шо, побудувать кілька "обманок"... Але це - зайві затрати, яких можна було-б, яникнуть, якби не оця стаття......