Україна запустила мережу батарей для підтримки енергосистеми після обстрілів, - WSJ

Щоб уникнути тривалих відключень електроенергії після російських атак, в Україні запрацювала мережа батарей, здатних тимчасово підтримувати енергосистему.

Як зазначається, батареї постачає американська компанія Fluence. Програму вартістю 140 млн доларів завершили у серпні 2025 року. Акумуляторні парки - це майданчики з рядами білих блоків заввишки 2,4 м. Шість таких об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях під’єднані до мережі та можуть подавати електроенергію у разі відключення інших джерел.

Загальна потужність батарей - 200 мегаватів, чого вистачає, щоб протягом двох годин забезпечувати світлом близько 600 тисяч домогосподарств. Це дає енергетикам час на відновлення роботи після ударів.

У ДТЕК пояснюють, що кожен блок можна замінити окремо. "Якщо один із них постраждає, це не кінець світу… замінити один куб не так складно", - зазначив радник компанії Вадим Уткін. Він також нагадав, що у 2021 році керував будівництвом подібного парку в Енергодарі, який після окупації перетворив на "дорогі цеглини", видаливши програмне забезпечення.

З міркувань безпеки точні місця розташування батарей та засоби їхнього захисту, включно із системами ППО, не розголошуються.

