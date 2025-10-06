Россияне на Лиманском направлении штурмуют танками, дронами и РЭБ, - 60-я ОМБр

На Лиманском направлении продолжаются интенсивные штурмы: враг применяет пехоту, ударные и FPV-дроны, авиацию и даже мотоциклистов со средствами РЭБ для прикрытия танка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал начальник отделения коммуникации 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.

Он отметил, что несмотря на серию неудачных попыток, российские войска не отказались от идеи восстановления механизированных штурмов.

"Накануне противник совершил атаку с применением танка. Для его прикрытия к штурму привлекли группу мотоциклистов, которые двигались неподалеку от бронетехники. Каждый из них перевозил средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), причем все устройства работали на разных частотах", - сообщил военный.

По его словам, таким образом россияне пытались создать дополнительную защиту для танка, однако результата это не дало.

"Есть разные средства, которыми можно поражать вражескую технику, в том числе и те, на которые РЭБ не действует. Соответственно, этот штурм тоже захлебнулся и был уничтожен", - отметил Белоусов.

И добавил, что противник постоянно ищет новые подходы.

"Очевидно, враг анализирует наши действия и пытается найти варианты, как вернуть механизированные штурмы на поле боя", - добавил военный.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении противник активно наступает, усиливая удары дронами типа "Ланцет" и "Молния", а также пытается продвигаться малыми группами.