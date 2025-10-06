Росіяни на Лиманському напрямку штурмують танками, дронами та РЕБ, - 60-та ОМБр

На Лиманському напрямку тривають інтенсивні штурми: ворог застосовує піхоту, ударні та FPV-дрони, авіацію і навіть мотоциклістів із засобами РЕБ для прикриття танка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.Максим Білоусов.

Він наголосив, що попри серію невдалих спроб, російські війська не відмовилися від ідеї відновлення механізованих штурмів.

"Напередодні противник здійснив атаку із застосуванням танка. Для його прикриття до штурму залучили групу мотоциклістів, які рухалися неподалік від бронетехніки. Кожен із них перевозив засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ), причому всі пристрої працювали на різних частотах", - повідомив військовий.

За його словами, таким чином росіяни намагалися створити додатковий захист для танка, однак результату це не дало.

"Є різні засоби, якими можна вражати ворожу техніку, в тому числі й ті, на які РЕБ не діє. Відповідно, цей штурм теж захлинувся і був знищений", - зазначив Білоусов.

Та додав, що противник постійно шукає нові підходи.

"Очевидно, ворог аналізує наші дії та намагається знайти варіанти, як повернути механізовані штурми на поле бою", - додав військовий.

Раніше повідомлялось, що на Лиманському напрямку противник активно наступає, посилюючи удари дронами типу "Ланцет" і "Молнія", а також намагається просуватися малими групами.