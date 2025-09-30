УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
299 1

Росія активно застосовує "Ланцети" і "Молнії" на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

зведення Генштабу

На Лиманському напрямку противник активно наступає, посилюючи удари дронами типу "Ланцет" і "Молнія", а також намагається просуватися малими групами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

Він зазначив, що росіяни масово застосовують недорогі та прості у виробництві дрони, намагаючись модернізувати "Молнії" під FPV або оптоволоконне управління. Також активно використовують FPV-дрони.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Вони намагаються масштабувати такі засоби, роблячи раму з підручних матеріалів. Але бувають і невдалі варіанти. Наприклад, ворог час від часу використовує піхотинців у чорних антидронних плащах вдень. На що вони сподіваються? Достатньо просто FPV-дрон обережно запустити, і назад у Сизрань", — пояснив Білоусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожих штурмовиків та техніку під час наступу на Краматорському напрямку, противник безуспішно атакував у Куп’янську, - ОСУВ "Дніпро"

Автор: 

бойові дії (4704) 60 ОМБр (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можливо, зеленському, на Лиманський напрям, єрмака Оманського з менегерами з опу і татаровим відправити, вони там «усьо ж парішають», як і з пивними ларьками в Києві!!?!
Ще і корочки собі зроблять, як інваліди та учасників УБД ..???
показати весь коментар
30.09.2025 13:06 Відповісти
 
 