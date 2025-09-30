Росія активно застосовує "Ланцети" і "Молнії" на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

На Лиманському напрямку противник активно наступає, посилюючи удари дронами типу "Ланцет" і "Молнія", а також намагається просуватися малими групами.

про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

Він зазначив, що росіяни масово застосовують недорогі та прості у виробництві дрони, намагаючись модернізувати "Молнії" під FPV або оптоволоконне управління. Також активно використовують FPV-дрони.

"Вони намагаються масштабувати такі засоби, роблячи раму з підручних матеріалів. Але бувають і невдалі варіанти. Наприклад, ворог час від часу використовує піхотинців у чорних антидронних плащах вдень. На що вони сподіваються? Достатньо просто FPV-дрон обережно запустити, і назад у Сизрань", — пояснив Білоусов.

